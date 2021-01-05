因香蕉皮而滑倒獲賠逾10萬任何案件在顧樂思律師樓皆有勝訴的可能

顧樂思律師樓為因香蕉皮而滑倒的女事主成功索償10萬以上的賠償，任何案件在顧樂思律師樓皆有勝訴的可能。

顧樂斯律師樓（The Law Office of Leslie Elliot Krause）46年來為華人 承辦意外傷害案件，以專業的法律水準，為僑胞爭取最高的權益而廣受好評，最常見的包括：汽車 事故、建築安全事故、工地墜落、電梯事故、旅行意外、滑倒跌倒摔傷、誤醫誤診等和其他類型的意外受傷。只要是僑胞的權益受到損失、身體受到傷害，都請立刻與顧樂斯律師樓聯繫，你有可能獲得巨額賠償，討回應有的公道！

近日，顧樂思律師樓承接一宗大多數律師樓也無法確認責任誰屬的案件。一位皇后區的女士在其公寓外被路上的香蕉皮滑倒。因香蕉而滑倒的案件異常困難，由於受傷害事主必須證明被告人對於蕉皮的情況已經知情，從而讓被告人為意外承擔其相應責任。

儘管困難重重，顧樂思律師團隊進行多方調查，仔細研究相關文件、照片，提煉多位證人證詞，終於證明了公寓階梯上經常出現香蕉皮，被告人重複不斷地忽略香蕉皮可能會令人滑倒的潛在風險。

在顧樂思律師團隊鍥而不捨的努力下，在這宗其他律師樓望而卻步的案件中，最終為客戶爭取到10萬以上的賠償金。

無論是何種意外傷亡，因積雪或其他垃圾跌倒，該律師團隊會為受害人仔細分析案情和爭取，從而爭取合法權益。

顧樂斯律師樓近期成功索償的案例還包括︰行人被車撞到獲賠330萬、巴士意外受傷獲賠245萬、汽車意外受傷獲賠200萬、行人被貨車撞到獲賠180萬、建築工人被鷹架致傷獲賠145萬、汽車被巴士撞到獲賠120萬、滑倒獲賠98萬、兩名建築工人受傷獲賠145萬、建築工人被倒下的鷹架致傷獲賠100萬。成功案例多不勝數！

在所有的案件成功之前，也就是官司的訴訟過程當中，僑胞除了對案件要有自信心外，也應該要確實地與律師充分合作，嚴格遵守律師交代的事項，畢竟僑胞所託付的顧樂斯律師是經驗豐富的律師，這也就是正確的選擇律師，是案件勝訴的關鍵。

疫情 期間顧樂思律師樓依然營業，無論何種情況皆不能阻止該團隊服務客戶，並為客戶爭取最好的法律結果。如果各位華僑同胞遭遇任何嚴重意外傷害或傷亡，請致電顧樂斯律師樓24小時免費華人專線免費諮詢：1-888-792-8888(精通國語、粵語、台語、福州話及溫州話)。明白自身權利，顧樂斯律師樓在代表受害人獲得應得賠償前不收分文，可到醫院或府上面談。顧樂斯律師樓曼哈頓地址：100 William Street, Suite 215, New York, NY 10038。