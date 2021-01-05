年節飲食預防消化不良游向陽醫師提醒民眾多注意飲食健康

消化不良是常見的健康問題之一，尤其節日期間，民眾進食的食物多過雜，加上飲酒，消化不良的發病率就會增高。消化不良主要表現為食欲減退，胃有飽脹感，胃腸脹氣，腹痛，噁心，嘔吐，腹瀉。暴飲暴食，進食不定時，不潔食品中的細菌及毒素，某些蔬果，菸及酒均可引起消化不良的症狀。雖然消化不良多與飲食不當有關，但許多腸、胃、肝、膽、胰臟的疾病，甚至癌腫也可引起消化不良。游向陽醫師提醒民眾佳節期間多注意飲食健康，保護自己的腸胃。如果持續有消化不良，必須及早找腸胃專科醫師診治，找出病因，及時治療。

游醫師畢業於美國 西奈山醫學院，具有醫學科學雙博士學位，並從事腸胃肝膽疾病的研究及診治20多年。游醫師現任美國西奈山醫學院主治醫師，主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎，胰腺癌及其他內科疾病。游醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查，診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，無須住院。

他提醒，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮做胃鏡檢查：1、上腹部疼痛；2、胸部、喉咽部燒灼感；3、持續噁心，嘔吐；4、吐血、便血及黑便；5、吞咽困難；6、胃潰瘍；7、慢性胃炎；8、胃彎曲菌感染；9、胃癌；10、食管炎；11、食管癌；12、食管狹窄或擴張；13、不明原因的體重減輕；14、家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐做好準備。檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。游醫師精通國語、福州話及英語，該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診、有註冊護士。接受大部分醫療保險 ，無保險者優惠。診所占地3000多呎，AAAA專業認證。

診所地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛 王子街富頓大樓M層#M54）。診所電話：718-886-6330。