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寧欣綜合診所提供登機前24小時新冠肺炎核酸/抗體雙陰檢測

紐約訊
寧欣綜合診所教您分辨上呼吸道疾病。
寧欣綜合診所教您分辨上呼吸道疾病。

海外新冠肺炎疫情仍在持續，第二波疫情來勢洶洶，新冠肺炎確診人數不斷攀升，多國政府也陸續推出嚴格的防控措施，加強民眾外出管理。寧欣綜合診所提供登機前24小時新冠肺炎核酸/抗體雙陰檢測，歡迎洽詢。

紐約天氣變化大，許多僑胞感冒時進食無味，擔心是染上新冠。新冠病毒感染者的嗅覺喪失「與感冒有區別」，當2019冠狀病毒（COVID-19）患者喪失嗅覺時，通常都來得很突然且嚴重。感染新型冠狀病毒之後可能伴隨的嗅覺喪失是一種獨特症狀，研究過此類病人體驗的歐洲研究人員表示，它與患上重感冒或者流感的人所經歷的嗅覺喪失有所不同。

當2019冠狀病毒（COVID-19）患者喪失嗅覺時，通常都來得很突然且嚴重。而且他們通常不會鼻塞或者流鼻涕——大多數冠狀病毒感染者都仍然能夠自如地呼吸。另一點不同是，他們都「真的」會失去味覺。研究人員在醫學期刊《鼻科》（Rhinology）上表示，這並不是指他們因為嗅覺停止運作了，於是味覺就有所遲鈍。喪失味覺的新型冠狀病毒感染者真的是分辨不出苦和甜。專家懷疑，這是因為這種正在全球大流行當中的病毒會攻擊那些直接影響嗅覺和味覺的神經細胞。

新型冠狀病毒的主要症狀是：高燒，持續咳嗽，喪失嗅覺或味覺，任何有這些症狀的人應該自我隔離，並安排拭子測試，以檢測是否感染了冠狀病毒。與他們同住的人也應該隔離，以避免可能的病毒散播。如果一個人覺得自己感染了新冠病毒，喉部和鼻腔的拭子測試仍然是診斷的必要程式。大多數新冠病毒的康復者會在幾周內恢復嗅覺和味覺。

由梁衛寧醫學博士主理的寧欣綜合診所，包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，每周七天提供內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。專精高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、 頭暈、骨質疏鬆、 關結炎、 腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。接受大部分保險，自費特價，無需預約。

寧欣綜合診所周一至六開診，地址：法拉盛132-34 41st Ave. Flushing, NY。時間自上午9時至晚6時，歡迎諮詢。電話：718-886 -1150。

新冠肺炎 檢測 疫情

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