陳侃牙醫博士診所全面牙科注重質量 人工植牙

位於法拉盛 的陳侃牙醫博士診所注重質量，最先進醫療設備，提供人工植牙、隱形矯正和齒科豐唇術等全方位牙齒美容及醫療服務。該診所提供分期付款的優惠，並接受多種醫療保險 及政府醫療補助卡、Medicaid牛津等，無保險者另有特價折扣優待，歡迎僑胞洽詢。

精通國、粵、滬、福州話和英語的陳侃牙醫博士，先畢業於聖約翰藥理學院，並入職哥倫比亞醫院和施隆凱瑟琳腫瘤醫院為資深藥劑師多年，對於身體其他方面的疾病和藥物治療也有豐富經驗。陳醫師認為口腔疾病關聯到身體其他方面的情況，例如糖尿病、高血壓 、骨質疏鬆等疾病。治療病人時應該不單只治療牙齒，而應與其他科醫生配合來全面治療病人，所以陳醫師注重全面分析病人，並根據病人所服用的藥物來判斷病人的身體狀況而制定出最好的治療方案。

值得一提的是，陳醫師出身牙醫世家，父親為中國著名口腔頷面外科主任醫師，母親則專長口腔矯形，從小在父母的耳濡目染和特別指導下，陳醫師表現出對該專業的興趣，熱愛工作，對自己要求甚高，多年來也積累了相當豐富的臨床經驗。現在法拉盛開業，投入精力關注齒科最新醫學科技的發展，並將福音帶給華人社區。

他表示，人工植牙對假牙鬆動無法戴假牙者是一最大福音，功能恢復達80%以上。許多上了年紀的患者對於無痛的植牙技術以及完成後能恢復咀嚼食物的能力都非常滿意。植牙也可以做成全口性假牙，把幾顆植牙串在一起發揮效用，傳統的全口假牙是活動性的，有些人戴的不喜歡或不習慣，可以運用植牙的方式造成穩定的效果。此外，針對單顆牙齒的植牙，因為不需磨牙，(所謂缺一顆牙要補三顆，犧牲兩顆鄰牙部分的齒質，再三顆一起套起來)，也相當受到肯定與歡迎。

陳醫師還專精「隱形矯正器」（INVISALIGN)，這是個完全依照個人齒形量身打造的隱形式矯正器。其材質在齒科醫學史是一大改革與創新，透明而且脫戴容易的牙套是醫師與顧客一起在電腦營幕前討論而成。比較起傳統的鋼絲牙套，除了取戴上的方便和容易清理外，而且有美白的意外收獲，在時間上和費用上卻是一樣的。配合隱形矯正的愛美人士，陳醫師還提供最新的齒科豐唇術，改善臉部的容貌做全面的服務。

位於法拉盛41路上的陳侃牙科診所，不僅寬敝舒適，從牙齒檢驗、牙模和假牙等製作過程全在同一診所內親自完成，陳醫師對顧客牙齒完美無缺的要求，由此可見。陳醫師的耐心細心有口皆碑，診治範圍包括各種牙齒疼痛，拔牙補牙，牙周病手術，人工植牙，抽牙神經及各類急診服務，牙齒矯正和美容等，重視器具高溫消毒處理，全面採用一次性安全衛生用具。

陳侃牙醫診所細心周到、設備最新、消毒嚴格，備有多間最新設備的診療室及專用齒模製作室。診所地址：132-37 B 41st RD., #C01, Flushing, NY 11355；電話：(718)321-8715（周三、五休息）。