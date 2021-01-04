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萬福山陵園每周7天免費看地龍真朝秀 財丁兩旺 風水福地

紐約訊

華人的傳統是「入土為安」，即使無法葉落歸根，也可在異鄉有一處長眠福地保佑子孫。有人認為自己身體好，不會這麼快走掉，但卻突發狀況，給家人帶來沉重的經濟和心理負擔。如果長輩事先購置心儀福地，不僅可以依照自己的心意及預算安排後事，又可以避免子女及晚輩的擔憂。萬福山陵園每周七天免費看地 ，歡迎預約參觀。

萬福山陵園位於紐約上州，環境清雅安寧，林貌優美，背靠山陵，面向小溪流水，視野開闊，綠地繁茂。這裡地理位置、自然環境均佳，經營信譽優良。該陵園聘請專業墓園風水大師參與設計，選擇適合福建鄉親的地緣，規畫出一處全新開發的中式壽地「萬福山陵園」。陵園龍真朝秀，財丁兩旺，房位齊全，是一處極佳風水福地。陵園屬永久墓地，永久免費管理。

全陵園有專人管理維護，保持良好環境，既可讓先人安息，又可福蔭後代之靈地。除了一般素地、家屬墓園，新近並開闢最新現代化花園式墓區(草坪墓地)，區內園林流瀑，全區綠草如茵，格局工整，景觀開闊明朗，安和祥寧，有別於傳統的立碑園區，讓不同世代的華人有不同的選擇。

陵園提供每周七天免費看地，欲了解園內墓地詳情，或前往參觀，可與該園華人專業團隊預約，請電洽國、粵、福州話專線：347-463-5496(余先生)；267-528-5998(張先生)。

華人 紐約上州 預算

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