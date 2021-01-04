關愛生命 創造健康步長腦心通膠囊

步長腦心通膠囊。

「步長腦心通膠囊」是由中國 著名心腦血管病專家趙步長教授在創新性「腦心同治」和「供血不足乃萬病之源」兩大醫學理論基礎上研製發明。其《腦心同治》一書2006年由人民衛生出版社出版，由前衛生部部長錢信忠題寫書名、王永炎院士作序。闡述了心腦血管疾病同源於動脈粥樣硬化，故而腦心同治，其學術價值獲得高潤霖院士、胡大一教授等權威的高度評價。

「步長腦心通膠囊」益氣活血、化瘀通絡，用於氣虛血滯、脈絡瘀阻所致中風 。症見：半身不遂、肢體麻木、口眼歪斜、舌強語謇及胸痺心痛、胸悶、心悸、氣短；對於腦梗塞、冠心病心絞痛見上述證候者可適用。腦心通膠囊對「血瘀」模型的全血高切、低切粘度、還原粘度、血小板粘附率均有顯著降低作用；可抑制ADP誘導的血小板聚集；可明顯抑制血栓形成，有一定的量效關係；可明顯增加腦血流量，明顯降低腦血管阻力，明顯延長凝血時間；可增加犬心肌供血，改善心功能；降低血清LDH和CK活性，縮小心肌梗死範圍，提示腦心通膠囊具有抗急性心肌缺血作用。

步長腦心通是有現代醫學研究證據的腦心同治專利中成藥，經中國中醫研究院廣安門醫院、北京中醫藥大學東直門醫院、上海華山醫院、西安交通大學醫學院等多家醫院科研課題研究證實：腦心通能夠保護血管內皮細胞和心肌細胞，抗動脈粥樣硬化，穩定動脈粥樣硬化斑塊；有保護神經細胞，抑制神經細胞的凋亡作用；促進側枝循環的建立，改善微循環；降血脂、降血粘、穩定血壓，相當於傳統醫學「治未病」的改善現代生活方式病，從而降低心腦血管疾病發病危險因素；還可顯著改善胸痛、胸悶、心悸、氣短，偏癱、肢體麻木、口眼歪斜，舌強語謇等心腦血管疾病臨床症狀；腦心通治療中風總有效率達90%，治療冠心病總有效率達92%，廣泛應用於心腦血管疾病的一、二級預防。

步長腦心通膠囊採用上等黃芪、丹參、當歸等12種名貴中藥材；藥材選取於GAP藥源基地，保證藥材地道，安全可靠。鋁塑板裝，每盒36粒。建議冶療用者服用量：一盒三日份量；每日三次，每次四粒。一個月為小療程；三個月為大療程；保健用者：一盒六日份量；每日三次，每次兩粒。

出口美國 專用包裝現已全美上市！如有任何查詢，歡迎致電全美總代理美國蘇氏藥業有限公司，免費專線1-888-221-3496或上網www.solsticemed.com。