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「按摩一番」按摩椅專賣店新年限時優惠大酬賓

紐約訊
「按摩一番」按摩椅專賣店TheMassageChair.com新年限時優惠大酬賓，多款名廠智能按摩椅隨椅奉送延長保修五年服務。
「按摩一番」按摩椅專賣店TheMassageChair.com新年限時優惠大酬賓，多款名廠智能按摩椅隨椅奉送延長保修五年服務。

健康有椅靠、居家倍享受！「按摩一番」按摩椅專賣店現正推出新年限時優惠大酬賓，多款名廠人工智能按摩椅除特價外，並奉送延長保修五年服務，為自己及家人選購一張按摩椅，絕對是一項讓人身心愉悅的優質投資。把握良機洽詢訂購，外州免稅及全美免費送貨。

TheMassageChair.com按摩椅專賣店自1998年在紐約成立，20多年來專注北美按摩椅市場，是信譽超卓的線上及線下按摩椅零售商，為更好地服務全美華人，公司以中文「按摩一番」命名，並特設中英雙語網站，提供專業的華語銷售人員。

「按摩一番」代理銷售眾多世界名牌按摩椅，是全美著名的按摩椅商家，所有銷售的按摩椅均享有最少三年的「全美原廠保修」服務，市面上最好的按摩椅均可在這找到，包括世界一線品牌OSIM、Osaki、Human Touch、OHCO、D.Core、Cozzia、Inada、JPMedics、Synca、Johnson Wellness、Inner Balance、Panasonic、Kyota、Apex、AmaMedic、Ogawa、Svago、GCOO、Infinity及Titan等。

「按摩一番」嚴選來自日本、美國、中國、台灣及其他國家的高質產品，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢，將其回饋遍布全美的忠實顧客。顧客不但可在「按摩一番」的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可親臨設於紐約及新澤西的專賣店體驗挑選，該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而做出稱心的選擇。

現正特惠產品如D.Core Cirrus按摩椅具模擬真人指壓技術、身體掃描及零重力模式，41組氣囊(肩膀、手臂、臀部、小腿和腳)，專利3D + True Shiatsu Action機制從頸部直至腿筋提供治療性和舒緩性緩解，原價$9,500，限時特惠$7,999，再送五年延長保修服務(價值$450)。

OHCO M.8按摩椅具全身氣囊按摩覆蓋、零重力和平躺傾斜、柔和拉伸頭枕緩解頸椎壓力，腳、手掌、後背和座椅的獨立加熱區域可溫暖、全身擁抱，提供舒適感，放鬆肌肉並促進循環，原價$12,000，限時特惠$9,799，再送五年延長保修服務(價值$450)。

Osaki OS-Pro First Class按摩椅具3D智芯機械手，根據人體工程學而研發S+L太空曲軌貼合深入背部曲線、從頸部直接按摩到大腿，1.5吋靠墻前滑設計更省空間、全身全覆蓋氣囊按摩、足部按摩，包括捏、揉、抓、拍、指壓五大按摩手法，原價$9,999，限時特惠$4,999，再送兩年延長保修服務(價值$250)。

限時特惠的還有Luraco iRobotice 7 Plus按摩椅原價$9,999，特惠$8,490；Human Touch Super Novo按摩椅原價$12,999，特惠$9,999；Cozzia CZ-710 Qi SE 4D L-Track按摩椅原價$7,999，特惠$5,999。歡迎查閱「按摩一番」官網更多限時特惠產品，或通過微信的即時聊天軟件或電郵與銷售專員聯絡洽談，銷售團隊可根據所需要求，誠信中肯推蔫一款合適的按摩椅。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠。

「按摩一番」網站通過簡單的產品導購，按照按摩椅功能分類、購買預算分類以及特別要求分類等，讓首次購買按摩椅的客人，從眾多的按摩椅中找到最佳選擇；不定期推出的限時促銷活動(Countdown Deals)，更以超低折扣價，讓顧客搶購物超所值的按摩椅。

「按摩一番」按摩椅總匯提供業界最佳的全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及36個月免息分期付款計畫。因應防疫社交距離所限，實體店只為預約顧客開放，敬請預約來店體驗，如不方便前往實體店的顧客也可瀏覽「按摩一番」網站www.themassagechair.com查看產品資料和選購，如有任何問題歡迎致電646-820-2228諮詢。紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，新澤西專賣店地址：871 US Highway 1, Edison, NJ 08817。

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