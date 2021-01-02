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未雨綢繆早準備 風水寶地佑子孫專車免費接送實地視察「安樂福地」

紐約訊
「安樂福地計畫」的墓園福地，一流風水、交通方便、價格公道，是先人安息之理想寶地。
「安樂福地計畫」的墓園福地，一流風水、交通方便、價格公道，是先人安息之理想寶地。

紐約地價可謂吋金吋土，即使墓地及靈塔的價格也隨著房價每年不斷上升，對很多痛失親人的家庭，為家人至親添置墓地，已成為一種沉重的經濟負擔。「安樂福地計畫」是「亞太互助會」與「思親墓園管理公司」(CMS Mid-Atlantic Inc.)共同開拓的惠澤僑胞計畫，發揚慎終追遠之中華優良傳統為宗旨，著力幫助不幸失去親人、或有需求的家庭，能以低於市場價格、為先人覓得一個環境寧靜和管理優良的墓園福地入土為安。

由「亞太互助會」與「思親墓園管理公司」在2016年共同開拓的「安樂福地計畫」，獲得了紐約中華總商會的大力肯定與支持。「安樂福地計畫」的各墓園地除地處風水上佳高地、視野廣闊、陽光充足、環境寧靜，且墓園土質優良排水良好、地勢瑞氣呈祥、福澤子孫，是讓先人安息的理想福地。墓園所處地交通便利，由華人社區前往各墓園車程僅需40至50分鐘左右。

思親墓園管理公司擁有龐大營運基金、經濟實力雄厚，並具逾40年的專業管理經驗，雇用專員長年精心保養打理，維持墓園福地一年四季松柏常青綠草茵茵，優良的信譽以保證讓客戶無後顧之憂。

「亞太互助會」有熟識華人傳統風俗的專業員工，為僑胞提供相關諮詢和協助，耐心解決購買者的問題和疑慮。「安樂福地計畫」所有福地售價均低於市場價格，提供先到先得先定位原則，並設有三種不同的付款計畫，以減轉購買者的經濟壓力。購買「安樂福地」手續簡單，在填妥申請表格、提供認可之相關資料和付款後，即可獲得墓地契約，若有需要，購買者可隨時轉讓或轉售所購福地。

因墓地價格不斷上升，若不幸遇上親人突然離世，將給不幸的家庭帶來意外的衝擊。若能預先購置福地，不單可減輕突如其來的支出，更可免卻無心無暇尋找、或找不到心儀福地所帶來的困擾。未雨綢繆，早做準備，即可讓長者安心，更可減輕子女晚輩的負擔，故選擇「安樂福地計畫」無論對父母長輩、親友甚至自己，絕對是一舉兩得的最佳選擇。

為了方便民眾實地視察，「亞太互助會」每周安排專車提供免費接送前往墓園參觀福地，並由精通英文、國粵語等方言的墓園專業人士隨車為大家解答相關問題，欲前往參觀者敬請提前預約報名，以便確認人數安排座位，溫馨提示參觀者均須佩帶口罩。歡迎私人家庭、宗親會所、同鄉會或社團機構預約諮詢洽談。欲了解詳情，請親臨紐約曼哈頓華埠包厘街3號洽詢，或致電(212)796-7199黃小姐、陳先生洽詢預約。

「安樂福地計畫」的墓園福地，一流風水、交通方便、價格公道，是先人安息之理想寶地。
「安樂福地計畫」的墓園福地，一流風水、交通方便、價格公道，是先人安息之理想寶地。

紐約 華人 華埠

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