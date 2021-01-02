新加坡「惠華萬應」止痛膏特強配方 滲透力強 藥力直達患處根源

新加坡「惠華萬應」止痛膏，特強配方、滲透力強，藥力直達患處根源。

新加坡 「惠華」始創人羅永才先生是馬來亞半島的第一批中國僑民，他在1930年代中期，於馬來西亞彭亨州問診 ，是唯一一位能為農村社區提供醫療服務的中醫師。羅永才先生由早到晚都在看診，因為照顧病人對於他來說不只是一門生意，反而，他體會到幫助人減輕病痛更是他的責任。

惠華藥店於1950年成立，位於新加坡唐人街中心的南橋路155號。研發「惠華萬應止痛膏」是從始創人羅永才先生一個概念開始-「痛楚可以簡單外塗的方式來有效減輕和舒緩」，繼由長子羅鈞源先生研發，這就是惠華藥店的第一個產品，於1970年惠華萬應止痛膏正式推出市場。

新加坡惠華萬應止痛膏特強配方，增強了傳統萬應止痛膏的功效，除保留傳統功效外，有效對抗肩胛勞損，改善腰背僵硬，對付關節痛，舒緩肌肉 疲勞、除風祛濕，更能緩解外感風寒引致的偏頭痛、鼻塞及舒緩蚊叮蟲咬，舟車暈浪等不適！新加坡惠華萬應止痛膏品質保證，功效卓越，居家旅行必備良藥，現已全美上市！

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