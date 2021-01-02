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盧志豪精治中風癲癇帕金森突發肢體無力喪失平衡力腦病變前兆

紐約訊
盧志豪醫師是年輕一代的腦神經內科專家。
盧志豪醫師是年輕一代的腦神經內科專家。

腦神經內專科醫師盧志豪(Jyh-Haur Lu, M.D)，專精治療各種腦中風、癲癇、肢體麻痺、帕金森氏症等由腦神經問題所引起的病變，歡迎預約前往洽詢問診。

有鑑於一般民眾對於腦神經內科醫療範疇不了解，以至於看錯科，盧志豪提出幾點說明及釐清。盧志豪表示，在神經內科一般性疾病常看徵兆的是頭痛、頭暈以及手麻腳麻；而在老年疾病中最常見的則是中風、失智、行動遲緩以及癲癇，大多以慢性的症狀為主，但也有急性的病患，例如腦中風，意識清醒的患者，也是神經內科的服務項目。

在腦神經內科醫療範疇中，通常可看到幾個治療大項目：例如腦中風等各種腦血管病變：像是如突然或急性發生肢體無力、麻痺或失去知覺等感覺、視野缺陷、語言或說話意識不清、複視或眼球運動障礙、臉歪嘴斜、吞嚥困難導致容易嗆到，或是突然步態不穩、平衡機能障礙及動作不協調等症狀，可能是腦血管病變，都應立即掛神經內科門診或急診。

而各種原因引起的頭痛、行動遲緩或肢體不自主運動等動作異常的疾病：像是帕金森氏症以及小腦萎縮等各種脊髓性及肌無力、多發性硬化症等肌肉病變。各種壓迫性神經病變，例如骨刺、椎間盤突出、腕隧道症候群等。

另外，糖尿病、腎臟病等疾病所引起的代謝性神經病變，例如糖尿病引起的手腳麻木等末稍神經病變等。其他像是各類型腦膜炎、腦炎、癲癇、肢體麻痺、肌肉痠痛或疼痛、神經痛、三叉神經痛、顏面神經麻痺、眩暈、耳鳴以及自律神經失調等，都算在腦神經內科醫學的範圍內。

盧志豪年少時由台灣來美國求學，畢業於長島石溪大學醫學院，曾擔任布朗士蒙特菲爾(Montefiore)醫院與上州退伍軍人醫院(VA)和紐約醫院皇后醫療中心(NYHQ)的主治醫師，對於社區義工性的義診或演講服務樂此不疲，例如多次參加台灣會館、美國慈濟基金會長島分會的義診等活動。

盧志豪腦神經內科位於法拉盛新穎的富頓一號大樓內，敬請先預約掛診。新地址：39-16 Prince St. Ste#254, Flushing, NY 11354(Hyatt Hotel後方臨羅斯福大樓)，門診電話：646-409-4402、718-888-9870。

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