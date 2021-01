●Empower your business on the marketplace - Orientation

在市場上增強您的業務(線上)

1月5日(週二)上午11點到中午12點

https://www.brooklynchamber.com/events/

●PPP Loan Updates

薪資保護計劃(PPP)-SBA貸款 ,幫助企業在疫情 期間繼續僱用員工(線上)

1月6日(週三)上午11點

https://queenschamber.glueup.com/event/ppp-loan-updates-30953/

●Internship Connector Webinar

幫助商會企業與正在就讀的學生建立聯繫(線上)

1月7日(週四)上午11點到中午12點

https://www.bronxchamber.org/events/#!event/2021/1/7/internship-connector-webinar

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★