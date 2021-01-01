我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

德康疼痛中西醫康復治療中心 專治疼痛 對不同體質獨特性的治療

紐約訊
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。
德康疼痛康復治療中心精通痛症復健、針灸理療、中醫推拿、中藥調理、中西結合、自然療法。

位於布碌崙的德康疼痛中西醫康復治療中心由王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師帶領。王曉平中醫師和馬瑞納物理治療師，結合中西醫不同方面的治療，採用自然療法，細心盡責解釋病症，給以中肯意見。其以專業醫療技術，專治各類痛症及內科和婦科的中藥調理，療效顯著。王醫師具備30多年臨床經驗，持有紐約州針灸醫師執照，全美針灸和東方醫學認證委員會醫師特考文憑，現任世界中醫藥學會聯合會疼痛康復專業委員會副秘書長兼常務理事。每年在專委會上，王醫師與各地的疼痛和康復專業的人士進行交流。王醫師指出，慢性疼痛疾病的預防、保健、治療及康復已得到醫療業的關注。

王醫師提到，針灸在臨床上早已顯示有效止痛，中醫經典（黃帝內經）記載，分布於整個人體有一個經絡系統負責傳送氣（身體的動力），經絡系統上有很多個通道稱為經絡穴位。當氣運行疏通無阻時，它能調節人體各器官的陰陽平衡，使人體的生理、心理和精神都處於最佳的健康狀態。當氣運行有阻礙時，導致氣不足或過度淤積，人體器官陰陽失調，此時就會出現疾病。如果此刻用針灸刺激特定穴位，便能打通經絡，疏通氣血，行氣止痛，使氣運行重新順暢，從而平衡了陰陽，使總體恢復健康。針灸治療很個體化，王醫師表示，中醫講究每個人的獨特性，針對不同體質給予治療。

此外，王醫師也通過中藥和針灸增強個人免疫力，調節體質，解決了困擾患者已久的花粉過敏症。同時，王醫師的治療方案幫助了不少需要戒菸、美容及減肥的患者，也都具有良好的療效。患有精神情緒緊張，長期失眠，憂鬱焦慮症的患者，經過王中醫師的治療後也取得了穩定的睡眠和心情平和的效果。該治療中心的宗旨是：解決患者「病」的痛楚，得到康復，重新投入正常生活。該中心接受各大醫療保險，無保險者優惠，歡迎致電諮詢。地址：25大道8610號，8610 25th Ave., Brooklyn, NY 11214。疫情期間請致電預約門診時間，預約電話：（718）372-6888。

醫療保險 紐約州 布碌崙

上一則

時報廣場跨年 百年首次無人潮

下一則

布碌崙支票信件頻被盜 賊太貪未得逞

延伸閱讀

寒流來襲 中醫師教民眾保暖抗寒秘訣

寒流來襲 中醫師教民眾保暖抗寒秘訣
自律神經失調…中醫治症 減壓優先

自律神經失調…中醫治症 減壓優先
陳平青針灸師特效中醫療法 精治腦病痛症各疑難病症

陳平青針灸師特效中醫療法 精治腦病痛症各疑難病症
加州大學-硅谷中醫春季班 1月6日開學

加州大學-硅谷中醫春季班 1月6日開學
紐約中醫學院冬季班1/4開學實施網路與課堂混合式教學模式

紐約中醫學院冬季班1/4開學實施網路與課堂混合式教學模式
韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

熱門新聞

布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

2020-12-26 15:03
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38

1張圖／紐約州死亡破3萬 新增確診破1.6萬

2020-12-31 20:21
圖為紐約州長葛謨12月3日拿著新冠疫苗樣品，在州議會舉行新聞發布會。美聯社

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

2020-12-28 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧