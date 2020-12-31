美國證監會給投資者的12個貼士

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TD Ameritrade德美利證券的微信號文章介紹，以監管嚴謹著稱的美國證券監察委員會(SEC)網站打破常規，列出12條儲蓄 和投資 建議(https://www.sec.gov/investor/alerts/12tipsfor2012.htm)，幫助大家成為智慧投資者。

建議#1

清還高息債務。清還高息債務可能是您的最佳投資策略。很少有其他投資回報(利率)或風險(低)比消除高息信用卡或其他債項好。

建議#2

先支付給自己。由您的支票或銀行賬戶，定期自動存錢到儲蓄或投資帳戶，這將使您可以按計畫接近短期或長期財務目標。

建議#3

增加您的應急儲備金。很多專家建議，在聯邦承保的帳戶儲存六個月的開支金額，作為突然失業或其他緊急之用。

建議#4

協助阻止社區中的熟人欺詐。熟人欺騙指針對某一群體成員的投資騙局。學習保護自己及您的群體，免受熟人欺騙的嚴重傷害。（http://investor.gov/sites/default/files/Affinity-Fraud.pdf.）

建議#5

不要將所有的雞蛋放在一個籃子中。在重倉投資您雇主的股票、或某一投資之前，要三思而後行。

建議#6

盡享「天掉餡餅」(若有的話)。在許多雇主支助的退休 計畫，雇主會對您的供款做部分或全額配供。如果雇主偍供退休計畫，而您又沒有供款取得雇主的配供，那您就錯失了退休儲蓄的「免費午餐」。

建議#7

對「回報保證」投資提高警惕。低或沒有風險的高回報投資保證，是典型的欺騙警號。若覺得好得難以置信，那可能就是問題。

建議#8

了解購買、持有和出售您的投資的費用。投資的成本支出不應令您感到意外，各種產品的收費和開支都不同，並有可能侵蝕您的投資回報。即使是小小的投資成本，長遠而言，可以造成巨大的回報差別。

建議#9

教導子女良好的理財習慣。近期研究建議，父母的親身教導是年輕人未來能否成功理財的重要預測指標。

建議#10

投資前做好投資研究。聰明投資者經常使用證監會的EDGAR資料庫，查找投資目標是否在SEC註冊及其背景。

建議#11

調查您的投資經紀背景。許多投資者不知道可以查找經紀或投資顧問的背景，這既免費又容易，是避免投資欺騙的重要一步。

建議#12

做下一個投資決定前，流覽Investor.gov 網站。Investor.gov是一個免費又容易使用的網站，它由美國證監會建立，目的是提供客觀的理智投資和避免受騙的資料。您可以學習投資金融產品，調查投資專業人員，以及查找更多以上建議的詳情。

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