茅台亮相時報廣場新年倒數活動全球賀年

茅台亮相時報廣場新年倒數活動，全球賀年。

茅台今年繼續參加時報廣場(Times Square)的新年倒數活動，在著名的一號大樓巨型LED上亮相，向全球觀眾賀年。

受新冠肺炎疫情影響，今年的紐約時報 廣場的跨年倒數活動將改為線上全球直播，預期吸引更多觀眾參與，是當晚最盛大的線上直播活動。代表2021年到來的水晶球仍會如往年一樣落下，傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)將獻聲熱唱激動人心的名曲「我會活下去」(I Will Survive)，今年將在典禮上致敬前線所有防疫人員。

今年茅台品牌價值再創歷史新高。在「2020年BrandZ最具價值全球品牌100強」中，茅台成為品牌價值增長最快的企業，大幅前移躋身前18強的行列，同時以538億美元（約合人民幣3613.2億元）的品牌價值首次進入2020年BrandZ最具價值中國 品牌100強前三甲，這也是茅台自2012年首次入圍這個排行榜後，所獲得的最高排位。在世界品牌實驗室編制的2020年（第十七屆）《世界品牌500強》排行榜中，茅台位列第270名，排名較2019年上升30位。12月17日，胡潤研究院發布《2020胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜》，茅台位列第三。

為了擴大茅台影響力，鞏固提升品牌形象與價值，實現企業高品質發展，2019年以來，「文化茅台」全面啟動，茅台百年老店傳承人成為推進茅台文化體驗行銷的新銳，美國 全美代理商大文行根據「文化茅台」主題，策畫了很多實體活動，深入各個階層，大大地推動了茅台在美國的銷售和推廣。

茅台的全美代理商是大文行酒業集團，總部在紐約，在洛杉磯和舊金山各有公司，總部地址：211-239 41st St., Brooklyn, NY 11232，電話：718-832-1188, 傳真：718-788-8686，網站：www.diamondhong.com。