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全美格力總代理幫您 申請Con-Edison能源補貼計畫

紐約訊
全美格力商用空調獨家總代理和紐約&新澤西總代理，為家用以及商用樓宇申請Con-Edison能源補貼計畫。
全美格力商用空調獨家總代理和紐約&新澤西總代理，為家用以及商用樓宇申請Con-Edison能源補貼計畫。

全美格力商用空調獨家總代理和紐約、新澤西總代理聯合在皇后區新鮮草原Fresh Meadows成立了全美格力商用空調獨家旗艦店。店內展示了格力商用以及格力最新高端品牌KINGHOME家用的各種型號分體機，滿足客戶的不同需要。全美格力商用空調獨家總代理和紐約&新澤西總代理更為家用以及商用樓宇申請Con-Edison能源補貼計畫，詳情歡迎電話諮詢。

北美格力商用營銷副總裁表示，作為全美格力商用總代理，格力的明星產品均擁有世界頂級的新技術。格力製造以品質優先，為您提供12年超長質量保證。格力GREE商用空調自六年前正式進入美國市場，已在全美30個州有銷售代理。格力所研發的太陽能空調與超低溫商用空調等綠色能源產品，為美國用戶提供更無微不至的高品質保障。格力的科技、質量和價格的優勢都深得用戶的歡迎和喜愛，完善的售後服務體系，更是深獲使用者好評和支持的最大原因。

針對美國各州能源局和電力局的環保提倡和節能指標，格力空調調整創新，使格力空調滿足這些高標準的環保節能要求。不僅能使合格的安裝商得到技術支援和技術補貼，也能讓使用者申請到符合產品節能標準的節能補貼。Ultra Heat系列，是格力研發全球領先的超低溫制熱多聯機組技術，在節約能源和高效製冷供暖的同時，解決了因使用鍋爐、煤氣、油採暖導致高能耗高污染的問題。Ultra Heat特色機型適用於家用中央空調、商用樓宇和小型商業。機組在零下31華氏度的低溫環境下仍可正常運行，是北美空調市場上唯一得到高標準認證公司UL認可的技術。同時因為其技術可以替代天然氣、油取暖，節約能耗，得到各州能源局和電力局的青睞。

一體式光伏太陽能空調，是格力的另一款明星產品，是格力自主研發設計的光伏太陽能，將空調外機、逆變器和匯流箱一體化集成。無需傳統的逆變器，節省器械和安裝成本。 空調機組可通過功能調節選擇發電自用或返供電網，適應各種環境和工程使用需求。

KingHome（王者之家），晶弘品牌，是格力自主研發新款高端品牌的又一明星產品線。KingHome根據北美家庭空調使用環境，因地制宜，專為北美家庭使用者打造全新的產品專線。KingHome品牌的空調有設計美觀、送風柔和、靜音節能，在-31超低溫環境保證制暖等突出優點。其外機也在功率上有更好的提升。品牌旗下機型完備，滿足各種家居空調使用要求。同時KingHome為用戶提供完善的售後和維修保證，本地配件完備靈活，服務以客戶為本，深受銷售商、安裝商以及客戶的信賴。

該總代理表示：北美格力商用空調紐約&新澤西總代理商於紐約皇后區法拉盛總部正在擴大經營服務範圍和項目，從空間機型選擇、安裝到維修，皆有專業人員提供完善的服務。此外，旗艦店裡更設有培訓中心、全美售後服務中心等，並備有齊全的售後備件以及強而有力的售後技術服務團隊，為顧客們提供一步到位的安心服務。格力電器在國內外累計擁有專利5萬4000多項，用創新、品質和服務，讓中國製造成為世界市場的驕傲。「好空調 格力造」將會在北美響起。

網址： www.gree-america.com，服務專線：(718) 969-6888，(718) 969-7888，地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadow, NY 11366。

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