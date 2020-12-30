ELM WEST曼哈頓風豪華公寓出租高生活機能近地鐵站 皇后區世外桃源

ELM WEST豪華出租公寓大型落地窗，採光十足，隔音佳，便利中取靜。

繼於2012年推出ELM EAST商住店面公寓租房後，房地產商ELM Rentals時隔多年後，今年在皇后大道夾百老匯 大道ELM EAST對面，推出另一改變皇后區 市鎮景觀、具地標性的建案─ELM WEST，142套出租公寓由專業修繕、管理團隊負責大樓的維修及安全，讓住客猶如貴族般居住在屬於自己的城堡裡。

ELM WEST與ELM EAST，一西一東矗立在艾姆赫斯特皇后大道交百老匯大道的西北及東北隅，是皇后區近十年來影響社區市鎮景觀及經濟最深遠的兩大建案。這兩大樓位置優越，鄰地鐵 M、R車Grand Ave.站，搭乘地鐵到曼哈頓中城只需20分鐘，大樓前各路公車站牌，包括前往法拉盛的Q58，15-20分鐘車程到LaGuardia機場或JFK機場，交通極為方便。皇后區大型的購物中心Queens Center Mall、Queens Place Mall及Rego Center Mall也都在步行十分鐘可到達，附近林立著富有世界各國美食佳餚風味的餐館及華人超市。居住環境也少不了「都市之肺」的可樂娜公園，可供悠閒散步或慢跑，運動迷更不可錯過的美網公開賽場地及大聯盟大都會棒球隊主場Citi Field，生活、休閒機能高，食衣住行娛樂面面俱到，打造皇后區居住的恬靜桃花源。

每套公寓單位居住空間從400多呎的Studio到一房一廳、二房一廳的1000多呎等不同大小可供選擇。每套公寓備有微波爐、洗碗機等廚具，採名家設計風格的衛浴，大型落地窗，採光充足，冷暖調控獨立，大樓設有洗衣、烘衣房、運動房、以及停車場。大樓內設有陽台廣場，可供舉辦派對活動，三五好友相聚來個下午茶，或拿本書，恬靜、悠哉地閱讀，享受煦煦陽光的午後閱讀。

ELM Rentals表示，現今人們非常注重安全及隱私，有鑑於此需求，ELM WEST採用高規格維安設備，除有24小時門房外，並使用電子化監控系統，確保每位住客進出安全，並採用最新科技進行郵件/包裹管理，一旦包裹送達，即以簡訊通知前來領取。為加強環境衛生及住客健康管理，現階段每位進出大樓的人員均需在門房處量測體溫，並提供消毒。

有142套全新不等空間大小公寓供租居的ELM WEST，安全、舒適、便利，高生活機能，適合在曼哈頓及皇后區上班、上課的個人、留學生、外企及駐外人員租居，歡迎預約參觀承租。而共有83單位的ELM EAST現還有空出的房間供租居，歡迎各界人士預約前往參觀訂租。

ELM WEST地址：51-35 Reeder Street, Elmhurst, NY 11373；ELM EAST地址：86-55 Broadway, Elmhurst, NY 11373。欲知招租詳情或預約參觀請電718-779-4395，或電郵[email protected]，或瀏覽www.elmrentals.com。