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平安保險汽車全保半保特廉 代理A級保險公司提供特惠價格

紐約訊
平安保險布碌崙分公司，設備齊全，訓練有素及經驗豐富的職員，隨時為顧客解答保險問題，讓投保者更省心省力。
平安保險布碌崙分公司，設備齊全，訓練有素及經驗豐富的職員，隨時為顧客解答保險問題，讓投保者更省心省力。

在華人社區中國城、法拉盛及布碌崙（布魯克林）均有辦公處的平安保險公司，擁有30年保險經驗，在華人社區深獲好評。專業提供汽車、房屋、商業等優質保險服務。該保險公司持有A級保險公司的獨家代理權，所以在汽車及房屋保險方面能為曼哈頓、皇后區、布碌崙及史泰登島的居民提供非常優惠的價格。

關於買車險，可以根據自身的需求和喜好選擇不同的保險項，買車險是必然的，平安保險希望能夠為投保者在保費上節省更多。平安保險代理A級保險公司（AIG友邦保險公司），該A級保險公司是上市保險公司，擁有上億資產，其產品優良。平安保險為您爭取特優的保費，相同條件之下能幫您汽車保險節省30%以上，甚至將近一半的價格。無論您是租車或購買新車，網路上購買的保險其廣告費用轉嫁到保戶身上，保費事實上並沒有比較便宜，僑胞在選購時應貨比三家，避免吃虧。

平安保險公司代理一至四家庭房屋保險，該公司負責人表示，如果是選購A級保險公司，發生賠償問題時，賠償迅速，承保範圍廣泛；如果是C級保險公司，審查嚴苛，拖延多時。平安保險推出房屋、商業保險特廉方案，歡迎僑胞持現有續保保單來比價，最多可幫您省下30%-40%。

在商業保險方面提供樓宇、餐館、速食、美容、美甲、洗籠、勞工、裝修、電召車保險等各領域的保險服務。平安保險的服務宗旨在於提供僑胞適用且特廉保費之優質保險，歡迎僑胞致電洽詢或親臨比價。

平安保險專業提供汽車、房屋、商業等全面保險服務，主要為顧客直接選購適合及價廉的A級大公司保險產品，處理各種投保手續及理賠等相關事宜；無論您是在法拉盛、華埠或布碌崙，您都可以得到平安保險公司竭誠的服務。平安保險總公司地址：紐約曼哈頓華埠且林士果8號5樓500室（永發大廈），諮詢電話：212-233-8258。法拉盛分公司地址：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380，周一至周六營業。加開布碌崙新分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388，周一至周四下午營業，服務僑胞。

平安保險布碌崙分公司，設備齊全，訓練有素及經驗豐富的職員，隨時為顧客解答保險問題...
平安保險布碌崙分公司，設備齊全，訓練有素及經驗豐富的職員，隨時為顧客解答保險問題，讓投保者更省心省力。

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