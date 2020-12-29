中國嘉德2020秋拍——中國書畫版塊13.9978億元圓滿收官！

Lot 185，傅抱石【大滌草堂圖】，傅抱石繪本幅：84.5x58.5cm，徐悲鴻題詩堂：23x58.5cm，成交價：RMB 138,000,000。

本季中國 嘉德2020秋季拍賣 會中，中國書畫部7個專場1300餘件拍品，總成交額13.9978億元人民幣 。 其中，2件拍品過億，20件拍品超過千萬。整體成交率達84%，並刷新多項拍賣紀錄。

對此，中國嘉德副總裁兼書畫部總負責人郭彤女士表示，本季中國書畫部分總成交額較8月春拍溢價5億之巨，有20件拍品超過千萬；傅抱石《大滌草堂圖》與兩宋詞人朱敦儒《暌索貼》兩件高估值作品均順利成交。傅抱石、黃賓虹、齊白石、吳昌碩、張大千、任伯年皆因精稀出品贏得喝彩，李可染、陸儼少則保持了一貫的熱絡穩定；但市場氣氛較之春拍的熱烈呼應，藏家出價顯示審慎謹嚴更甚。古代部分的秦詔版、八大山人、王翬、倪元璐、丁敬、鄭板橋以及吳大澂等均獲善價。日場近現代《繽紛集》兩冊成交蓬勃；古代部分《嘉樹堂藏明人扇面精粹》專場競價酣暢淋漓，創造了多位元明人扇面的交易紀錄，熱點頻現，成交穩定。

近現代及當代書畫部分逾9.2億人民幣成交，相較今春激增近70%，平均成交率更是高達86%。古代書畫部分，《暌索帖》、《明仁宗行書敕諭》、《秦始皇詔版》這樣珍貴的重量級拍品同時呈現，堪稱奇跡。學者高度評價，觀者絡繹不絕，市場反映極其熱烈。

中國嘉德2021春季拍賣會環球雲集己開啟，徵集門類包含：中國書畫、20世紀及當代藝術、瓷器、玉器、佛像、紫砂、家具工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信札、郵品錢幣、名人手跡，金銀器物，珠寶等。

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