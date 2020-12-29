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「敦城酒家」節日不打烊外賣自取 在家中享美味

紐約訊
「敦城海鮮酒家」推出的盆菜大受歡迎。
「敦城海鮮酒家」推出的盆菜大受歡迎。

法拉盛「敦城海鮮酒家」節日不打烊，提供外賣及店中自取餐飲服務，有100多款菜式，大家可以安坐家中享用。

敦城在今年疫情期間主打的二款盆菜大受歡迎，一家人可圍在家中一起享用，有節日聚餐的氣氛，盆菜集合了十多款菜式，能最大限度地在家中呈現餐館菜餚的原汁原味。

「敦城」的二款盆菜，第一款是「四季平安盆菜」，有海參、火鴨、豬手、蓮藕、蘿蔔、蠔豉、蔥油雞、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹、西蘭花等食材，五人份$188/十人份$238。

第二款是「合家歡樂盆菜」，有原只鮑魚、海參、豬手、蓮藕、蘿蔔 、蠔豉、乾瑤柱、魚蛋、浮皮、大白菜、角肚、有頭蝦、冬菇、枝竹和西蘭花等食材，五人份$228/十人份$338。

這二款盆菜份量都很足，買五人份的盆菜還贈送一隻薑蔥龍蝦，買十人份的盆菜送二隻薑蔥龍蝦。堂食外賣均可，但需提前三個小時預訂。

開業16年以來，敦城一直由著名港式粵菜名廚率領的團隊服務。無論是大宴小菜，或是港式飲茶美點，均出品精緻、服務親切貼心，在法拉盛家喻戶曉，在全紐約遠近馳名。

敦城的名菜數之不盡，並隨季節變換推陳出新。蟹肉魚肚、避風塘大蟹、金砂焗龍蝦、燒汁煎羊仔扒、溫哥華蟹炒糯米飯、金磚螺片、金針雲耳肥牛煲、XO醬爆皇子菇桂花蚌、薑蔥花雕走地雞、蔥撈響螺片等等，任何時候都有超過100款菜式供應。

敦城海鮮酒家地址：133-30 39TH AVE. FLUSHING, NY 11354，訂餐電話：1-718-359-8600/8603。免費大型停車場。

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