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皇上黃營養健康中心節日優惠聖誕新年免費禮物領取

紐約訊
皇上黃營養健康中心，祝大家健康平安。限免費領取地址：華埠，7 Division St. #501：法拉盛，1133-51 Roosevelt Ave. #202， 聯繫人謝美美，電話：917-822-0310。
皇上黃營養健康中心，祝大家健康平安。限免費領取地址：華埠，7 Division St. #501：法拉盛，1133-51 Roosevelt Ave. #202， 聯繫人謝美美，電話：917-822-0310。

為了慶祝一個更健康快樂的聖誕節，位於法拉盛的皇上黃營養中心（Wong Nutrition）免費贈送高質量幸運書包回饋紐約民眾。該健康中心的活動將於12/31/2020截止，即日起送完為止。

康寶萊（Herbalife）成立逾40年，是一家營養代餐體重控制產品的公司，營業銷售共有94個國家，為紐約證券交易所上市公司。產品保障率高，可安全食用，是包括孕婦也能放心使用的產品之一。

康寶萊節日優惠套餐從12/12/2020持續至01/12/2021！$199康寶萊完美減肥體重，限量版5-50磅。 無副作用，安全簡單，健康輕鬆減肥，量身定造，專業服務，100%正確使用，100%效果，30天有效3-15磅量身訂造套餐，全美免費郵寄。專業營養教練幫助客戶量身訂造三餐的營養，健康減肥針對小胖、產後肥胖、中年發胖、飲食肥胖等，男女老少均可。另外，增重，加強抵抗力，男女保養，腸胃，骨骼關節保養，專業售後服務，專業營養教練量身定造營養套餐。

皇上黃營養中心並提供專業瑜伽課程$10/每小時。 現已正常營業，中心照常提供美味營養飲料、活力飲料，視頻直播運動課在家保持活躍生活方式。

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