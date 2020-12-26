陳平青針灸師特效中醫療法 精治腦病痛症各疑難病症

焦順發頭針教授（圖左），資深針灸師大夫陳平青（圖右）。

中醫針灸師陳平青（Jeffrey Chan）擁有30餘年的臨床診療經驗。陳大夫畢業於福建醫科大學臨床醫療專業，並持有紐約州針灸師/中醫師執照，全美中醫藥針灸特考文憑證書。該診所位於曼哈頓華埠 東百老匯 ，提供各種痛症頭頸肩腰腿痛等獨特針灸中藥治療，為疑難病症解疑。

陳平青中醫針灸師，其針灸療法獨特，治療效果顯著。陳大夫是焦氏頭針親傳弟子，焦順發教授是中國頭針（針灸）發明人。他指出，焦順發教授於1971年發明頭針療法，中國國務院前副總理陳雲對焦順發教授發明的頭針給予高度讚賞並親筆題字「焦順發頭針」。

陳醫師中醫針灸診所，擁有多位中醫針灸主任大夫，精治各類病症：1）骨病及頑固痛症：頑固頸椎腰椎病、椎間盤突出、頸肩背腰腿痛、風濕關節痛、坐骨神經痛、跟腱炎等各類痛症；2）神經系統疾病（腦血管疾病）：頭痛、頭暈、腦血栓、腦出血、腦梗死導致的偏癱、失語、失用症；腦栓塞、腦瘤、大腦發育不全、球麻痹。顱腦損傷、顱內炎症（各種腦炎、腦膜炎、中毒性腦病）後遺症；舞蹈病、帕金森病、面神經麻痹、精神分裂症幻聽、急性感染多發性神經根神經炎等各種神經科病症；3）五官科病：美尼爾氏綜合症、神經性耳聾、耳鳴、前庭神經損傷等多種五官科病症；4）皮膚病：帶狀皰疹、皮膚瘙癢症、脫髮等多種皮膚病；5）泌尿生殖性疾病：急性膀胱炎、皮層性尿頻、排尿困難、尿失禁、尿崩症、男性性功能障礙（如陽痿、遺精等）、功能性子宮出血、子宮脫垂、產後排尿異常等各種泌尿生殖系病症；6）其他疾病：高血壓、支氣管哮喘、糖尿病、頑固性呵欠、小兒夜尿、心動過速、風濕性心臟病伴全身水腫、尿少；慢性囊性乳腺病、小兒麻痹症、腹瀉、胃病、胃潰瘍等各種疑難病症。

診所地址：曼哈頓華埠東百老匯107號3樓（菲爾德客棧萬豪酒店隔壁），107 East Broadway #3FL, New York, NY 10002，接受醫療保險 ：紅藍卡安保、維佳、第一保健、商業藍十字等多種醫療保險，無保險者優惠，聯繫電話：646-354-8828 / 917-602-2229。