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美加補習線上教學隊深受家長學生肯定2021網上春季班 1/2前報名8折優惠

紐約訊

熱誠關懷移民子女教育的「美加補習學校 」在今年疫情期間，帶領學校堅實的師資團隊，整合online教學系統，於今年暑期班、秋季班推行後大獲好評，深受家長、學生的肯定。學生一致稱賞，認為美加線上教學極為專業、內容紮實，不但帶來全新的學習體驗，更能很好的引導和輔助他們的課業。該校春季班將於1/9開課，１月２日前註冊可獲20%折扣（八折）優惠。

2021春季班，「美加補習學校」將為SAT及SHSAT（特殊高中入學考試）考生提供在線課程，該校老師屆時通過在線視頻進行授課，教學內容包括SAT I及II生物、化學、物理，上課時間為1月9日至6月19日，每周六上午9:00–中午12:00，或是下午12:30-3:30（共22周）。

大學理事會SAT/ACT官方在線考試已定於2021年三月開始，美加補習學校針對New SAT教材準備和首創的online在線學習系統，是學生獲得高分的保證。這項在線學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，讓每位同學了解自己的弱項，加強學習的要點。

美加注重的SAT I教程，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧等。所注重的閱讀文章分析、文法寫作表達，適合11、12年級學生。同時在一月至二月期間，特別為學生安排7次SAT模擬測試，7次講解，以提高學生應試能力，為ETS定於3月13日及5月8日的考期作最後衝刺。

在SAT II方面的教程，包括了為9、10、11、12年級特備的州考、生物、化學、物理專攻班；數學方面主攻代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級考生。

另外，特別開設「創意寫作（Critical Writing）特別班」及「英文數學寫作資優班」。「創意寫作班」教授寫作技巧、文法、著作分析、表達，按程度分班，適合5、6、7、8、9、10年級學生。「英文數學寫作資優班」注重文學資訊、解讀分析、表達說明、圖表應用、邏輯思考，按程度分班，適合3、4、5、6、7年級考生。上課時間定於1月9日至6月19日，共22個周六。

該校課程設計完善，注重打好每一位學生基礎。由生字、閱讀、理解文法寫作，到配合考試形式，由淺入深，鞏固基礎，提升成績。

電話報名，周二、四、六，上午9時至下午4時：718-961-8886；718-359-3952。也可網上報名：www.mega-academy.com。

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