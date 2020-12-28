2021聖山佛學院招生符合條件者經審核可免學費

光環密宗聖山佛學院坐落在紐約上州，是全美最大、最具規模的大乘佛教叢林，是彙聚天地靈氣、清淨修持的絕佳聖地。掃描二維碼查看招生簡章。

光環密宗佛學院秉承中西合璧的教學理念，擁有雄厚的師資力量及豐富的教學經驗，採用中英文雙語教學，是鑄就高素質佛教接班人、培養傑出人才的搖籃，是有志之士修行成就的方便之門。現面向全球招生 ，學制三年，學費全免，具體招生詳情請掃描二維碼。

佛學院常年招生，每期20人，凡年齡18歲至36歲、中專以上、無家庭牽掛、無債務、有專業技能、有上根器者，均可報名，經面試 擇優錄取。學業課程分設：初級課程、中級課程、高級課程、碩士課程，分別為三年、六年、九年制，設進階考核制，分級會考 擇優升級。

佛學院學生凡已成為光環密宗皈依弟子，符合條件者經審核可免學費。所有學員入學後須參加一個月基礎培訓，經考核擇優錄取，一旦錄取學費全免。光環密宗佛學院以培養專業傳法人才為目的，對成績優秀的學生，經佛學院獎學金評定委員會審核可獲得獎學金。

紫光上師慈悲：為推行「大乘正教」，使健康、和平、大同的偉大理念早日實現，使有甚深根器的人能緣聚娑婆，共登極樂國度，在娑婆世界開拓適應現代門生需要的修行道場，於五方十地建聖殿，設壇城，廣傳佛法，公開九乘大圓滿、大殊勝無量法門，培育精英，培養千萬個大智大勇的傳法師，成就有緣。為保證傳法人才質量水準，紫光上師親自在畢業班中挑選優質生作為傳法弟子。國際學生畢業後經考核，成績優秀者可留任本院工作或推薦到世界各地光環密宗佛教機構工作。為適應學生的需求，救渡更多有緣，光環密宗法務委員會將開辦各種類型的短期佛法襌修課程及健康專科培訓班，歡迎查詢。

聖山佛國西渡觀音梵宮聯絡人：招生辦公室；聯繫電話：518-853-1873；電郵：[email protected]。