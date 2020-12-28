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飽受糖尿病併發症折磨？中科「胰糖安」草本滋陰降血糖 遠離併發症

紐約訊
中科胰糖安是香港熱銷經典降糖組方，有效滋陰減少併發症。
中科胰糖安是香港熱銷經典降糖組方，有效滋陰減少併發症。

糖尿病是終身代謝性疾病，它的危害性在於各種急、慢性併發症會給人的器官、組織等造成損害，常常有患者會在多年後出現藥物依賴，乃至手腳發麻、雙目失明、洗腎透析的嚴重後果。據美國糖尿病學會統計顯示，三年以上患者，併發症出現的概率高於46%，五年以上概率高於61%，十年以上患者併發症出現概率高達98%。正確面對糖尿病，不僅要注重飲食習慣和使用藥物，更要想辦法減少或推遲糖尿病併發症。

美國控糖保健品多用肉桂、苦瓜、香蕉葉、礦物質等，在功效上不敵傳統中藥成分，更起不到緩解糖尿病併發症的長期效果。中科胰糖安是多年來暢銷香港的中草藥降糖組方。今年中科依照美國FDA標準，重新定制最高品質美國版中科胰糖安。針對糖尿病的不同階段，中科精選葛根、桑葉、酵母鉻、黃精和舞茸五種天然成分，由表及裡提供糖尿病的整體康復方案，經歷了長期臨床實踐和市場檢驗。

中科胰糖安具有顯著的三大功效：（一）遠離糖足，緩解併發症。中科使用從葛根中提取的黃酮類化合物。其中黃酮能迅速活化糖尿病人的血管，減少血管內雜質沉積，改善血液迴圈；而葛根素特別針對微血管病變導致的糖足、視網膜及腎功能問題，有助於穩定多種糖尿病的併發症。（二）保護胰臟，活化胰島素。桑葉中的生物鹼DNJ及桑葉多糖對胰島素分泌有獨特的功效；配合酵母鉻提供充足的葡萄糖耐量因數GTF，可改善脂類和糖類代謝，充分發揮胰島素的效力。（三）關注血糖，平衡5.5。黃精可補腎、潤肺、生津止渴，特別針對II型糖尿病；和葛根、桑葉、舞茸等成分配合後，更能增強人體免疫力，全面調節三高問題。

啟動胰島，促進胰島素分泌，增大機體對糖類的耐受量，中科胰糖安可以促進高血糖人群的血糖代謝能力；多種中藥提取物可以減少和推遲併發症的發生。採用合適的糖尿病保健品，避免頭疼醫頭、腳疼醫腳的治療方式，是糖尿病患者在日常生活中的重中之重。

中科專注天然草本研究36載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37Ave影像中心隔壁）， 熱線：1-(718)-886-8834（國/粵/英）。網站請訪問www.uszhongke.com。

糖尿病 併發症 美國

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