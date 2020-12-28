METROPLUSHEALTH攜手藝術家以社交媒體倡導政府補助的健保計畫 幫助亞裔紐約人

城市保健計畫與藝術家/創作者攜手合作以社交媒體宣導活動提倡政府補助的健康保險計畫，為因疫情而失去保險的亞裔紐約人提供另一種選擇，幫助受到COVID-19打擊而失業的亞裔紐約人。

隨著COVID（新冠病毒）疫情蔓延全市，亞裔 紐約人的失業率也節節攀升，許多社區人士因此失去健康保險 的保障。為了增加民眾對政府補助之健康保險選擇的認識，超過60萬紐約人所信賴的MetroPlusHealth Plan（城市保健計畫）與知名亞裔藝術家和創作者攜手合作，推出前所未見的社交媒體宣導活動#MetroPlusYou，以精心編排的展示內容和對話探討新冠肺炎疫情對他們的私人生活和職業生涯造成的影響，以及他們如何在這戰戰兢兢的日子裡保護身體健康和維持樂觀的心情。欲了解MetroPlusHealth或申請健康保險詳情，請致電1-855-809-4073查詢或登入網頁www.metroplus.org瀏覽。

參與這次宣導活動的夥伴們包括百老匯巨星Telly Leung（迪士尼的Aladdin阿拉丁)、BuzzFeed製作人 Inga Lam、YouTuber網紅ActionKid、華埠雪糕行東主Christina Seid、女演員Celia Au（歐詩明）(網飛【五行刺客】Netflix's Wu Assassins)、記者兼播客主持人May Lee和歌手/詞曲作家Rianjali。

MetroPlusHealth總裁兼首席執行官Talya Schwartz醫師表示：「MetroPlusHealth深感榮幸，能與這群才華洋溢的領袖在此關鍵時刻攜手協助亞裔社區。通過這次的宣導活動，我們希望能接觸到第一次失去健康保險、不知何去何從的紐約人。我們的團隊經驗豐富，資源雄厚，而且有多語能力來服務該社區的多元需求。」

紐約市 因為新冠病毒蔓延而失業的亞裔人數超過該市任何其他族群。根據Asian American Federation（亞美聯盟）的統計，全紐約市亞裔民眾的失業率從2月的3.4%激增到5月的25.6%。此外，在這段時間裡，紐約市申請失業補助的亞裔民眾人數增加了6000%。其中如製衣業、美容美甲院、自助洗衣店、餐飲服務業、出租車和共乘服務、以及零售業等雇用低薪員工的企業，失業率尤其高．對許多失業者而言，失去工作也就失去了健康保險，導致他們和家人在預防疾病及昂貴的緊急醫療方面求助無門．

「城市保健計畫」在過去35年來建立了提供可負擔醫療保健之信譽，並且在優質健保與消費者滿意度方面都名列前茅。MetroPlusHealth為會員提供多種免費或價格低廉的健保計畫，而且全年隨時都可以登記加入。上述計畫包括Medicaid Managed Care、Child Health Plus、Medicare、Essential Plans、以及專為小型企業設計的健保計畫。

MetroPlusHealth大多數的計畫都包含必要的福利，例如基礎醫療護理和專科醫護服務，牙齒保險和視力保險，藥房，產險，緊急醫護，住院和急診服務，甚至有免費的每周七天全天候電話/視訊健保服務。城市健保通過會員完成健康任務就可獲得點數，並以點數兌換多種產品的方式，關注會員的心理、生理健康和財務健全。其他的健康福利可包括參加健身房的會費補貼、針灸、打坐和其他。

MetroPlusHealth將在2021年推出更多獎勵辦法，鼓勵會員採取健康的生活方式。通過經強化的健康生活獎勵（Healthy Living Rewards）計畫，Qualified Health Plan（QHP）會員最多可得到價值$440的獎勵，包括完成以下三項簡單的健康活動：1）觀看簡短視頻，2）填寫問卷，3）造訪家庭醫生，就可以得到$180的禮物卡。

Telly Leung表示：「身為百老匯演員，我親身體驗到COVID帶來的各種恐懼和不安。失業固然令人沮喪，但是真正令人害怕的，是在蔓延全球的嚴峻疫情期間失去健康保險。我深感榮幸能與MetroPlusHealth合作，向一個必須應付如此空前困境的社區伸出援手。」

紐約華埠家族企業中歷史最悠久之一、在法拉盛和下東城設有分店的華埠雪糕店東主Christina Seid表示，這場疫情對本市亞裔小型企業東主帶來天翻地覆的影響，非常高興能與「城市保健計畫」攜手合作，在本地亞裔社區需求最為殷切之時，向他們推廣如此重要的資源。

MetroPlusHealth Plan（城市健保計畫）自1985年起為紐約市民提供可負擔的優質醫療照顧而名聞遐邇。由全美最大的公立醫護系統NYC Health + Hospitals全資擁有的子公司MetroPlusHealth是將近60萬紐約人的健保選擇，獲得該州2018年州政府醫療補助計畫（Medicaid）和紐約市Child Health Plus Managed Care Plans消費者指南頒給五顆星評分。該計畫龐大的家庭醫師和專科醫師網絡包括許多獨立社區醫護提供者。擁有能說超過40種語言的工作人員，為多元文化的紐約市民眾提供專業的健康保險計畫服務。欲進一步了解有關「城市保健計畫」各項福利、服務詳情，請登入www.metroplus.org並在臉書 facebook.com/MetroPlusHealth/和推特twitter.com/@metroplushealth上加入對話。