我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

慕恒律師事務所 助社區排憂解難姚律師為前司法部Medicaid Fraud特勤探員

紐約訊
司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。
司法部前任特勤探員的姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。

美國生活和工作，難免會遇到一些民事糾紛。有時候更可能會涉及刑事诉讼。司法部前任特勤探員姚旦律師，對於訴訟和刑事辯護與調查有獨到的見解和第一手經驗，為華人提供精準的幫助。 特別對於社區的醫療機構業者，可謂是一個不可多得的「insideman/局內人」。

姚律師表示，華語流利的他曾被紐約州檢察長任命為特勤探員供職多年，那段崢嶸歲月最讓他懷念的是常常單槍匹馬，一個人帶著兩把槍，跑遍紐約州大大小小地方，看遍各種風土人情。在任職期間，姚律師不光和高智商罪犯與律師團隊兵不血刃交手過，也和窮兇極惡的歹徒鬥智鬥勇過。他不但跑遍了社會最底層最危險的區域，也為司法部調查過無數富豪與商業人士。從刑事大案到金融犯罪到他最擅長的醫療健保欺詐案等無不涉及。他所破的大案，曾被司法部公開發布媒體通訊並受邀舉辦各類中英文講座。

自開業以來，姚律師接到許多華韓裔商家以及醫療業者的求助電話。他表示，在不同階段，隨著政治風向、民意所向、以及民選官員的政治訴求等不同因素，執法力度和手段很不一樣。因此，如果沒有專業的經歷和政府內部工作的經驗，普通商家和醫療從業者遇到政府調查和民事或者刑事的追責時，很難一眼辨別出追查機構的真正目的，從而無法很好地對癥下藥或者得到最佳解決方案。姚律師表示，面對潛在的刑事或者民事追責，最重要是辨別政府單位到底「要人(坐牢)」還是「要錢(罰款)」方能夠對癥下藥。

姚律師對自己的「文武雙全」最為自豪。在警校培訓時，他曾是建校史上少有的華裔班長。姚律師認為，亞裔在美國社會不能只做悶聲做事的模範公民，該發聲時也要勇於發聲。要做到拿起筆來能寫狀子，放下筆來能拍桌子。凡事不卑不亢，沉著應對，據理力爭，方能得到主流社會和政府的尊重。一味地因為害怕而退讓，只會讓對方覺得亞裔好欺負。慕恒律師事務所除了主打的民事訴訟和刑事業務之外，也服務社區移民法、商業法、遺產遺囑等需求。歡迎社區人士致電(212)392-5828或瀏覽網頁www.yaolawoffice.com約談見面與諮詢。

紐約州 司法部 美國

上一則

年末節日季聚會多 1月疫情恐大抬頭

下一則

雷克島監獄再爆獄警被襲 遭打掉門牙

延伸閱讀

華埠「點亮中國城」啟動　250盞燈籠為社區祈福添好運

華埠「點亮中國城」啟動　250盞燈籠為社區祈福添好運
華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老

華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老
司法部長巴維理離職 盛讚川普功績

司法部長巴維理離職 盛讚川普功績
乙型肝炎全國聯盟 拚推預防篩查

乙型肝炎全國聯盟 拚推預防篩查
司法部長巴維理走人！辭職信盛讚川普功績

司法部長巴維理走人！辭職信盛讚川普功績
華埠「點亮中國城」啟動 多彩燈籠燃起社區希望

華埠「點亮中國城」啟動 多彩燈籠燃起社區希望

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

2020-12-26 15:03
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州新增確診7623例 115死

2020-12-27 21:50
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認