中美聲樂藝術家聯盟線上音樂會與華人社區共度佳節

紐約中美聲樂藝術家聯盟公益線上音樂會。

2020年以來，不論是新冠肺炎的大流行還是社會衝突的爆發，有很多令人不安的時刻。疫情 令各行各業都受到嚴重影響，紐約市 的表演藝術活動完全停止，隨著疫情捲土重來，劇場表演中心的開放仍然遙遙無期。音樂家們以往靠在劇場表演生活，目前幾乎都失去了工作。儘管疫情中的生活歷盡磨難，但音樂人仍然不負使命在召喚。

紐約中美聲樂藝術家聯盟日前宣布啟動公益線上音樂會活動，旨在幫助紐約的藝術家們度過這一時期，分享他們的音樂與故事，並尋求公眾的關注與支持，同時繼續傳播中華音樂藝術文化。這次中國 經典藝術歌曲音樂會在線上播出，以優美的音樂安撫人心並獲得一種精神治癒的能量。讓美好的音樂線上流淌出來，人們可以足不出戶欣賞音樂會。這也是音樂藝術家們送給紐約華人社群的音樂聖誕禮物，歡迎上網點擊https://youtu.be/lyrl6Sjs9b0欣賞觀看。

參演的聯盟演員有：青年小提琴演奏家范曉界，畢業於中央音樂學院。留美於曼尼斯音樂學院期間，師承世界著名小提琴演奏家奧雷·克裡沙教授，並被當代最偉大的小提琴家之一、最後一位浪漫派小提琴大師亞倫·羅桑收為關門弟子。亞倫·羅桑評價其為進步最神速、最天才的學生。烏克蘭國家交響樂團音樂總監Philip Greenberg稱其為所見過的中國小提琴家中非常具有天賦的一位。范曉界曾受邀於多個國家與城市舉辦個人獨奏音樂會，演出足跡遍布，從紐約依斯曼音樂學院畢業後在中國北京發展，活躍在國際音樂舞台上。

女中音史豔嬌，聲樂演唱藝術碩士，師從瀋陽音樂學院聲樂教育家高淑娟教授，大學講師，從事藝術理論與教學實踐研究多年。現旅居紐約，美國青紅國際藝術中心創辦人。歌聲唱響林肯中心、卡內基音樂廳、皇后大學音樂廳，深受觀眾喜愛與讚譽。

女高音劉璐，碩士畢業於紐約曼哈頓音樂學院，獲得傑出人才工作簽證，因疫情滯留在中國青島，目前線上進行音樂教學工作。

女高音殷樂是印第安那大學音樂學院聲樂博士後，即將畢業。

女高音劉蓧悅，是德克薩斯州立大學（UNT）音樂學院在讀聲樂博士，因疫情滯留中國青島，目前正在遠端網課學習。

男低音張震，碩士畢業於紐約曼哈頓音樂學院，擔任出演過許多著名歌劇主要角色，活躍在中外歌劇舞台上。因疫情終止了許多演出活動，目前在中國北京進行音樂教學培訓工作。

男低音尚斌，曾畢業於烏克蘭柴可夫斯基音樂學院和義大利帕爾馬音樂學院，獲歌劇表演雙碩士學位，常年活躍於紐約音樂舞台，受疫情影響現無法正常工作，在家進行聲樂網路教學。

男高音葛艾倫，碩士畢業於蒙特利爾音樂學院，是一位熱愛中國音樂文化的美國人。一直活躍在中美兩國的音樂舞台上，深受觀眾喜愛與追捧。原本今年9月在北京的音教工作及年底與西安交響樂團合作的音樂會因疫情影響而終止。目前滯留在美費城線上進行音樂及英語的培訓工作。

女高音吳郁，紐約茱麗亞音樂學院美聲女高音。2017年創辦了中美聲樂藝術家聯盟。在紐約策畫演出十多場音樂會，在卡內基音樂廳、林肯中心等紐約各大小音樂劇場演唱。聯盟致力於傳揚中華音樂藝術，服務社區，受到紐約市政府的頒獎表彰。疫情當下首次策畫組織聯盟歌手共同推出《中國經典藝術歌曲線上音樂會》。