諾貝爾不孕症試管嬰兒中心專業貼心 卵子冰凍療程優惠價$5000

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心為現代女性提供先進冰凍卵子技術，避免卵子隨人體老化，保存生育能力。

紐約諾貝爾 不孕症試管嬰兒中心服務華人社區多年，近日推出最優惠的冰凍卵子療程。目的是給在最佳生育年齡段還沒有準備好的女性提供一個備選方案， 同時費用也是可負擔得起的，一個療程只需$5000。

生育能力的逐年減退是女性面臨的自然規律，很多人有一個誤區就是我身體非常健康，40歲以後生孩子沒有問題。實際上女性的最佳生育年齡是20-30歲。30-35歲逐年下降，35歲左右生育力下降到最佳能力的一半。所以醫生建議35歲之前是女性最佳的生育年齡。

冷凍卵子是指在卵巢的最佳生育時間提取卵子，採用玻璃化冷凍技術將卵子在零下196°C的液氮中儲存起來，以阻止卵子隨人體衰老。待想生育時解凍卵子再受精，植入母體，所以冰凍卵子是現代女性保存生育能力的福音。真正做到我的身體我做主，想什麼時候生就什麼時候生。

諾貝爾不孕症試管嬰兒中心在曼哈頓中城，提供全方面的不孕症治療項目。全程中文服務，包括人工受孕，試管嬰兒，性別選擇，胚胎基因檢測，捐卵捐精試管嬰兒等。擁有最先進儀器設備的實驗室，還有最尖端專利技術Embryoplasty胚胎矯形讓胚胎更健康。

欲了解更多，請致電212-804-6666，並瀏覽網站：www.NobleFertilityCenter.com，或添加微信 號：yanz9746。