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冬天溫補驅寒保暖 順安堂中藥號提醒進補需知

紐約訊

冬令進補並不是人人都適合，在台灣擁有80年老字號的法拉盛順安堂中藥號提醒僑胞，有痔瘡、濕疹、三高的人，不可以太過急進地進補，否則容易適應不良。建議可先從「平補」開始，例如喝「四神湯」，裡面有山藥、茯苓、蓮子、薏仁等藥材，能讓腸胃調整適應，再進入溫補。

冬天是容易傷風感冒、心血管疾病好發的季節，該如何養生進補？順安堂負責人林中醫師表示，冬季天氣較為寒冷，建議多吃老薑以及黑豆、黑芝麻、烏骨雞等黑色食物「溫補」，可以為身體驅寒保暖、避免生病。

天冷要溫補食療時，可加冬天盛產的根莖類蔬菜，像羊肉可加菜心、老薑下去煮，都是很好的食補。冬至後，可以開始吃四君子、四物、十全大補湯、麻油雞、薑母鴨等食補，來保暖身體。

三高或正在服藥的長者，補品裡要特別注意人參的使用，平補時用藥性比較普通的黨參或花旗參就好，不宜食用藥性強烈的紅參。

冬天的寒氣容易讓人傷風感冒，推薦平常可以喝「補氣養肺茶飲」，可補肺氣、清肝火。材料：西洋參1.5錢、黃耆3錢、防風1錢、白朮3錢、柴胡1錢、乾薑1.5錢；做法：加水1000cc大火煮開後，再小火煮五分鐘即可當茶飲用。

順安堂由林中醫師夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，30多年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。所有花旗參出自其自己經營的威斯康新州的花旗參農場，林老闆以最佳品質、優惠價錢供給顧客。

此外，順安堂還專門經營中國、日本、台灣、美國及其他各地健康食品、中西藥材，以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11355（喜來登酒店對面）。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

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