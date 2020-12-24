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「毛舖」酒全面進入美國市場

紐約訊
「毛舖」酒。
「毛舖」酒。

美國大文行酒業有限公司進口並總經銷的「毛舖」系列白酒已全面進入美國市場。「毛舖」酒是中國近年成長很快的白酒品牌，以汲取幕阜山脈水齡長達1650年以上的深山溶洞泉水、優選三種糯性糧食、精選苦蕎麥、葛根、枸杞子等道地原料精心釀製而成。

「毛舖」酒的由來-1999年，為保證和提高原酒品質，勁牌公司沿著幕阜山脈下的毛鋪小鎮尋找到了七處優質溶洞水源，依山傍水在此先後建造四個釀造基地，用這裡的優質溶洞泉水釀酒，基地名稱就叫毛鋪酒廠。

2001年，勁牌註冊「毛鋪」商標，2007年，陸續推出毛鋪純谷酒、毛鋪老酒等產品，主要在黃石區域推廣。2013年，公司正式將「毛鋪」作為白酒核心戰略品牌，於當年7月開發「毛鋪苦蕎酒」向全國推廣，產品一經上市，毛鋪苦蕎酒優良的品質和差異化的健康內涵就得到了消費者的青睞與認可，短短五年時間銷量突破30億元，毛鋪品牌因此享譽全國。

2020年，勁牌公司進一步明確毛鋪品牌「三香合一」的蕎香戰略發展路線，同時推出了「毛鋪年份匠蕎」系列產品，正式向次高端白酒市場進軍。

毛鋪酒融濃、清、醬三香地標原酒，三香合一，各採所長，酒香優雅，綿柔醇厚。所以毛鋪酒是三香複合的蕎香型白酒，是白酒香型中的創新香型。作為中國白酒第13種獨立香型，已經通過中國白酒行業協會立項，勁牌公司自2013年推出毛鋪苦蕎酒以來，一直引領中國蕎香型白酒發展。

毛鋪酒的複合蕎香，是三香地標原酒融合而成的獨特風味，一口三香，既有濃香的綿甜、清香的純正、又有醬香的醇厚，順口柔和，蕎香天成。

毛鋪酒中的濃香原酒來自於濃香酒的核心產區四川宜賓，公司在四川宜賓建有濃香原酒基地，原酒年產量2.5萬噸。

醬香原酒來自於貴州仁懷國寶酒廠。勁牌目前有兩個醬酒生產廠，一個是貴州仁懷國寶酒廠，1993年投產，毛鋪酒中的醬酒就是貴州仁懷國寶酒廠生產並經多年陳釀的醬酒。另一個是勁牌茅台鎮酒業，2014年投產，所生產的醬酒全部封存至少到2027年才開始使用。清香原酒來自于湖北黃石，原酒年產量7萬噸，是全國最大的清香原酒生產基地。

將三種香型白酒科學調配，源於產品研發時對市場消費者的調研把握。2011年，勁牌公司調研發現消費群體偏向於入口綿甜、餘味淡爽的酒體口感。研發團隊經過無數次勾調、無數次品評、無數次試驗……九個月後，綿柔醇厚、尾淨爽口、特色明顯的三香複合型白酒——毛鋪苦蕎酒應運而生，這一差異化的酒體經市場消費者測試後反響良好，誕生了這一新香型的白酒。

美國大文行酒業有限公司是全美最大的中國酒進口商，亦是「毛舖」系列白酒的進口和分銷商，訂貨電話：718-832-1188，網站：www.diamondhong.com。

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