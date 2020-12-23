法拉盛聖誕樹第20年點亮希望社區各界熱情參與 帶給社區希望與愛

矗立在法拉盛圖書館前的「節慶樹」，在2020佳節期為社區帶來「希望與愛」的祝福。

2001年9月11日紐約 遭受恐襲，經濟與人心皆受驚嚇，法拉盛 發展中心負責人傅鶴鳴與好友華祺投資的殷人祺、美加補習學校的林老師、余純真會計師等人每年贊助，並商得法拉盛圖書館慷慨讓用館前平台三角綠地，在11月的感恩節前豎立了30呎高的聖誕樹，從感恩節開始展示，經聖誕、新年直至農曆年才移除，故名為「節慶樹」。節慶樹下的石牆也掛橫幅，書寫著「節日快樂」，祝賀社區的每一個人。樹是堅毅，燈是光明與溫暖，賀詞是祝福，歷經19年不變。

每年在感恩節前後點亮樹燈，並安排兒童歌唱、舞蹈、音樂和魔術表演，隆重宣示年終歡樂節慶開始，為辛勞一年的居民獻上一份應得的賀禮。聯繫、溫暖、點燃人與城的心。

今年疫情入侵，法拉盛商業低迷，籌款艱難，主辦人主業旅遊，亦無餘力，幸得長期贊助者多人繼續，去年的紐約第一銀行、紐約太極文化協會也照例支持。數十年老字號台北酒莊新東主王宇星首次拔刀相助，最後富頓集團李先生夫婦和執業的女兒，聞訊後慨然應允補足缺額，30呎綠樹得以屹立。

皇后區 新任區長理查茲就任次日即來主持點燈，會同皇后區公園局長當凱特、109警察局局長歐康奈參與，因今年依防疫規定聚會不可超過十人，所以無表演節目，僅主辦人與圖書館館長曾陽一起帶領劉芳、陳琳琳、Amanda Wang、Kingsley Ding四人歌唱，並和繆欣偉、洪惠瑛、王宇星、黃昆山四貴賓亮燈，隨後每人在樹上掛上名牌及彩球，見證法拉盛未來的繁盛。

今年祝賀橫幅上首次加了兩個字，Hope and Love (希望與愛)。1645年，法拉盛建鎮，荷蘭人、英國人、歐裔、猶太裔、拉丁裔、亞裔，像松樹一樣，堅忍挺拔，老幹新枝，代代延續，只需要土地、水、陽光，希望和愛。