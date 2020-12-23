Rolls Rice勞斯萊斯級腸粉專家鮮爽彈滑 首創新式亞洲風味

Rolls Rice勞斯萊斯級腸粉專家，鮮爽彈滑，首創新式亞洲風味。

Rolls Rice腸粉專家位於紐約法拉盛的青島飯店所在的美食廣場內，鮮爽彈滑的「勞斯萊斯級」的腸粉，新式亞洲料理，口味吃遍全亞洲。每份腸粉都是現點現做，配合各種亞洲風味的醬料和topping，僅用三個字母代表各國腸粉風味，讓你一次吃遍世界各地的異國口味。招牌風味共有以下七種：

獨特招牌風味HKG 港式蝦米臘腸冬菇是一份經典港式風味腸粉，仿佛穿越到了香港街頭。撒上酥酥脆脆的蔥酥和芝麻提香，輕輕咬開，內餡有臘腸、香菇、菜圃等超多餡料，透亮的腸粉皮把內餡暴露無遺，一口咬下盡是鮮美。

SIN 新加坡 辣椒蝦是新加坡美食中的極品料理，而此腸粉便是取其精髓，獨特配方比例的辣椒醬，配合Q彈粉嫩的蝦肉。口味鮮甜略帶辣感，吃著非常有質感！喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過。

BKK 泰式肉碎腸粉吃起來酸酸甜甜辣辣的，非常泰式！粉皮表面配上辣醬，是那種泰式獨有的泰辣，辣味濃郁又清爽。餡心是豬肉碎，辣椒和洋蔥，酸酸甜甜又辣辣的腸粉味道非常特別，讓您吃得停不下來！

KUL 馬來咖喱雞濃郁的咖喱汁散發著清香，光賣相就讓人直流口水。腸粉的餡心是咖喱雞、豆泥、胡蘿蔔丁，腸粉的咖喱味很足，充滿濃濃的東南亞風情。咖喱雞肉又嫩又滑，咖喱香回味，滋味特別豐厚。

KHH 台式糯米腸台灣 夜市裡的經典小吃，大腸包小腸，Q彈的粉皮包捲糯米油飯，肉餡使用台式配料，將菜圃、冬菇和油蔥酥爆香後，再與油飯翻炒，反覆吸收充滿肉香的湯汁，油飯口感粒粒分明，吃起來香氣十足，很有Q度，清爽又不油膩。

TPE 台式滷肉台灣古早味料理，選用肥瘦比例適中的三層肉，與多種香料調味熬煮，滿滿的膠原蛋白，口感軟綿香滑。濃濃的醬汁香，滷肉入口即化，再搭配Rolls Rice的滷蛋，絕對讓你流連忘返，想一吃再吃。

ICN 韓式蔬菜粉絲喜愛蔬食的朋友不能錯過，焦香的洋蔥與紅蘿蔔絲，白菜和香菇拌炒出味後，再與韓式粉絲結合，清香鮮甜的野菜料理，簡單卻不失美味。

該店也有客製化菜單，按個人喜好私人定制，自選餡料，腸粉也能DIY！內部的配料有：牛肉、叉燒、蝦、馬來蝦米香、咖喱魚丸和咖喱豬皮，topping 可以選擇：炸紅蔥（即蔥酥）、炸蒜米、芝麻、玉米，每一種只要按個人口味來稍微灑上一點，就特別香啦！淋的醬料也可以自由選擇，花生芝麻醬、是拉差辣醬、海鮮醬和本店特製辣油，最後一步可以選擇加青菜或者雞蛋 ，雞蛋都可以細分普通雞蛋、水波蛋以及滷蛋，可以說把腸粉做到極致！如果在米漿上撒上自製的辣油，DIY一把，那是又辣又香，更好吃了！

Rolls Rice勞斯腸粉地址：40-46 Main Street Flushing, NY 11354。電話：718-799-0388。營業時間：周一至周四9am-6pm，周五至周日9am-7pm。外賣平台下單：Grubhub、 UberEATS、 HungryPanda、 delivery.com等。