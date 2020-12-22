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鄺理中鐳射視力矯正手術大優惠3人同做每人最高優惠可達$700

紐約訊
上圖為鄺理中眼科專科診所醫護人員合影，下圖為鄺理中醫師。
上圖為鄺理中眼科專科診所醫護人員合影，下圖為鄺理中醫師。

馳譽紐約華人社區30年的鄺理中醫生現正推廣LASIK鐳射視力矯正大優惠，凡前來鄺理中眼科中心接受鐳射視力矯正手術，每人可獲$500優惠，若攜親友二人同行每人可獲$600優惠，若攜親友三人同做每人可獲$700優惠，最超值之價格，勿失良機。

鄺理中使用無刀飛秒(FEMTOSECOND)激光矯正視力，是時下最安全最完美的飛秒激光近視矯正手術，它用激光來製作角膜瓣，是真正實現了全程無刀的飛秒激光數光視力矯正手術。首先以電腦量度病人的眼角膜辦厚度，並採用超強瞬間功效的超紅外線脉衝（冷激光，無熱效應），在角膜層進行平行的光爆破製作出來的眼角膜瓣，厚薄均勻完美無瑕，為所有近視者獲得更好的視覺質量，提供了最佳的安全保證。

由於它的安全和準確性，獲得美國國家航空航天局（NASA）及美國空軍批准無刀飛秒激光視力矯正手術治療罹患近視的美國太空人及飛行員。對於一些近視度數過高的病患，亦能接受該種視力矯正手術。

這種視力矯正手術全程用電腦控製，手術過程只需六秒。由於在切割眼角膜時，毋需使用傳統的金屬刀片對組織造成一定的損害，而且手術過程不用中斷，可對同一患處進行多次手術，安全性高，解決交叉感染之隱患。而且復原迅速，故此，同時獲得FDA美國食物藥品管理局的認證，獲准在全美使用。

鄺理中眼科中心負責人稱，整個無刀飛秒激光矯正手術，可用「精雕細琢」來形容，首先用電腦詳細檢查病患的眼睛，獲得精密的數據。然後施行點藥麻醉，採用激光製作角膜瓣及激光磨削，最後進行角膜復位，整個手術便告完成。

除了擅長治療各種青光眼、白內障手術外，鄺理中並擅長各種鐳射矯正視力手術，十多年前，鄺理中應邀前往中國大陸多間頂尖醫療機構，介紹最新的無刀飛秒鐳射視力矯正手術，他同時亦榮獲全球最先進的眼部護理集團愛爾康(ALCON)評選為前十名在美國進行最新的無刀飛秒鐳射視力矯正手術。

鄺理中指出：「在鐳射視力矯正推出初期，許多人質疑這種利用鐳射激光的矯正視力手術的安全性及持久性，在十多年後，我們根據該中心病人術後的統計資料，發現甚少病人投訴手術後有任何不良的影響，而視力在多年後亦非常穩定，反而現今許多前來接受鐳射視力手術的病人，都是由曾經接受該手術的先輩（父母或叔伯）推介而來，由此證明該種手術現已成熟，已獲得大多數人的認可。」

鄺理中服務華人社區超過30年，是哈佛大學醫學院的榮譽畢業生，康乃爾大學醫學博士，對亞裔人士的眼睛有特別研究，30年來他成功完成2萬多宗LASIK鐳射視力矯正手術。如有關任何視力矯正問題，歡迎致電鐳射熱線：212-226-5871查詢預約或親臨曼哈頓華埠診所，地址：拉菲逸街109號鑽石大廈4樓，電話：212-274-1900；法拉盛診所地址：法拉盛38大道136-20號6樓H室，電話：718-762-3790；布碌崙診所地址：60街859號Suite CM1B(8夾9大道)，電話：718-436-8850。

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