我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

總成交23.237億元！中國嘉德2020秋季拍賣會穩健登攀 圓滿收官

紐約訊
中國嘉德2020秋季拍賣會圓滿結束，總成交額達23.237億元。
中國嘉德2020秋季拍賣會圓滿結束，總成交額達23.237億元。

2020年12月6日，中國嘉德2020秋季拍賣會圓滿結束，總成交額達23.237億元。38個專場，5700餘件拍品，總成交率81%。其中十個專場100%成交，37件拍品成交價超千萬元，創造了13項拍賣成交紀錄。中國書畫板塊兩件億元珍品誕生，朱敦儒《暌索帖》以1.5065億元人民幣成交，傅抱石《大滌草堂圖》以1.38億元成交。其中，網路競投成交件數近40%，成交額近3億。吳昌碩《致三多花卉冊》以5175萬元成交，創網路同步拍成交價新紀錄。

對於此次秋拍，中國嘉德董事總裁胡妍妍女士表示，如同登山者，中國嘉德的腳步始終堅實而向上。2020年疫情之下，中國嘉德再次通過大考，登上一個新的台階。秋季拍賣總成交額23.237億元， 超出春季總成交的45%。中國近現代和古代書畫均有過億元拍品的成交，中國書畫、20世紀及當代藝術、瓷器、傢俱、佛像、古籍、珠寶有37件力作過千萬。面對巨變格局揆情度勢，擇良品，重組合，經由專業梳理的一場藝術盛宴，得到客戶的高度認可，成績可喜可賀。在新技術的助力下，網路買家活躍，新老客戶線上線下均有不俗表現，個人收藏家、企業、美術館、藝術基金多方共進，完美呈現新的市場版圖，未來可期。

中國嘉德2021春季拍賣會全球徵集中，徵集門類包含：中國書畫、20世紀及當代藝術、瓷器、玉器、佛像、紫砂、家具工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信札、郵品錢幣、名人手跡、金銀器物等。

詳情請洽：紐約辦事處，何冶純、端木驪珠。地址：505 Park Ave., 4th FL., New York, NY 10022。電話：212-308-8889或888-799-8830。郵箱：[email protected]

中國 拍賣 人民幣

上一則

抑鬱症華男 法拉盛出走失蹤

下一則

紐約市發展短視 市議會提城市長期規畫

延伸閱讀

中國嘉德2020秋季拍賣會

中國嘉德2020秋季拍賣會
真力時玩翻總部！塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址

真力時玩翻總部！塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址
明年3月起 可辦戶外藝術活動

明年3月起 可辦戶外藝術活動
大自然的藝術 日本北海道湖水現「冰凍泡泡」奇景

大自然的藝術 日本北海道湖水現「冰凍泡泡」奇景
墨西哥藝術活動 成紐約市新增感染源

墨西哥藝術活動 成紐約市新增感染源
LV行李箱桌鐘 結合行李箱藝術與鐘表的完美之作

LV行李箱桌鐘 結合行李箱藝術與鐘表的完美之作

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？