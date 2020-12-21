談談冬天裡的暖氣「順風冷暖空調公司」免費諮詢

「順風冷暖空調公司」因應多數客人的反映：每年換季，暖氣爐都會出現一些問題，有的點不著火、有的暖氣爐工作不正常，一會兒工作、一會兒沒電了；有的制熱很慢、有的熱量不夠、有的部分制熱、部分不制熱；有的暖氣片還會發出啪啪的響聲；有的溫度控制器控制不了暖氣爐；有中央空調的風機在制暖時不受自動檔的控制，一直在轉；每月的煤氣（油/電）費卻很高。順風冷暖空調公司總結以上，就有關暖氣的常見問題與大家交流一下，也可以直接電話，免費諮詢。

一．暖氣爐通常有：燒油制暖、燒煤氣制暖、用電制暖。具體有：油爐、煤氣爐（座式和掛壁式）、中央空調、分體空調等。

二．制暖方式有：水暖、氣暖、冷媒迴圈取暖、電暖等。

三．通常水暖與中央空調居多，用熱水迴圈取暖叫水暖。把燒油制暖、燒煤氣制暖、用電制暖的熱水，通過一個水泵，將熱水經過暖氣片進行迴圈，達到取暖的目的。

這個水泵安裝的位置很重要，通常是將水泵安裝在爐子回水管下方 （水往低處流的道理），將水管裡的熱水抽回來，熱水通過室內的暖氣片散熱完成了制熱過程。

經常有暖氣爐的水泵是安裝在爐子出水管的上方，將推出水迴圈。理論上講，水泵的推與抽的力是一樣的，但是實踐證明，水泵安裝在爐子回水管下方 （水往低處流的道理）的制熱方式，效果會更好，制熱也快，也更節能。

四．建議師傅在修理中央空調時，不要輕易修改原電路的走向，這樣會給下一個修理師傅帶來困擾，並且，一定要保持風機的自動運轉，如果風機失去自動功能的話，風機一直在轉，會影響取暖效果，還會縮短空調使用年限。

五．暖氣片發出啪啪的響聲，是因為水管裡的冷熱水相碰造成的，解決的辦法是：將暖氣安裝水準或將出水管略低於進水管，在暖氣爐不制暖時，暖氣片和管子的冷水能自動流盡，這樣就不會響了。

六．蒸氣爐的管道安裝要講究，有的與暖氣片的連接是一根管，有的是一進一出二根管，方式都是用212度以上的熱氣制暖。熱氣制暖完成，熱氣變冷後就成了水，通過管子回流。冷卻水回流時因樓高的原因有一定的壓力，所以，一樓的暖氣片與二樓的暖氣片的管子，不能混裝在一起，要每一層樓單獨安裝暖氣片和管子，再連到爐子上。如果一二樓混裝在一起的後果是，二樓制暖完成後的冷水回水時，會沖出一樓暖氣片上的放氣閥，一樓的地上全是水。

七．油爐的噴油嘴請不要輕易調動。燒油取暖的爐子，主要是將油通過高壓油泵打到噴油嘴，進行霧化。再通過上千伏的高壓點火燃燒制暖，這種油如果不進行霧化，遇到明火是不會輕易點著的（也要注意防火）。廠家設計這個噴油嘴非常的精密，調大了只出油，但點不著火。調小了，沒有油出來，更談不上霧化，自然也是點不著火。噴油嘴一定要按照出廠的要求進行調整，是很專業的技術活。

八．如何給暖氣爐放水？

1．如何給水迴圈暖氣爐放水？

給水迴圈暖氣爐放水的目的是：放掉水管裡的空氣與雜質，加速制暖，達到最佳制暖效果。

方法是：將放水閥下方的水閥關閉，接上外加水管，打開放水閥放水。直放到外加水管裡出水是連續的，沒有斷續現象。沒有了空氣為止。然後打開下方被關閉的水閥，再關閉放水的這個閥，取下放水管，放水完成。

2．如何給燒油暖氣爐放水？

給燒油暖氣爐放水的目的是：放掉水中的水銹、雜質、污垢，使爐膛內的水保持乾淨，加溫後盡快產生熱氣制暖。放水前最好先關閉進水閥，在放水閥下方放一個接水桶或接一根外加水管，進行放水，看到放出的水乾淨了，就停止放水，恢復水閥。

注意！一定要觀察玻璃管的水位標誌，水位不能太低也不能太高，一般1/3的位置為好。如果自動進水閥進水不暢，可用人工進水。如果自動進水閥壞了，要及時進行更換。要保持爐膛內要求的水位，不然暖氣爐不會正常工作。

免費諮詢電話：917-348-5230。「順風冷暖空調公司」擁有專業註冊執照安裝保修團隊及百萬保險 安裝，隨時為客人提供專業建議、快速安裝、保養和修護中央空調、分體空調、暖氣爐、熱水爐等完整的售前及售後服務，服務紐約 五大區和紐澤西。

王師傅親自安裝，並到府免費估價。歡迎洽詢。順風冷暖空調公司地址：41-25 Kissena Blvd.法拉盛 百利大廈。