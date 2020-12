●Discover Queens Business Virtual Networking

發現皇后區 商業(線上)

12月21日(週一)上午9點到上午10點

https://www.eventbrite.com/e/discover-queens-business-virtual-networking-chapter-zoom-meeting-9am-tickets-117133396141?aff=ebdssbdestsearch

●Your Business During COVID-19: What You Need to Know

您需要了解的疫情期間的業務內容(線上)

12月22日(週二)下午1點至下午2點30分

https://chinatown.nyc/event/your-business-during-covid-19-what-you-need-to-know

●Empower your business on the marketplace - Orientation

在市場上增強您的業務(線上)

12月22日(週二)上午11點到中午12點

https://www.brooklynchamber.com/events/

●Manhattan Real Estate Meetup

曼哈頓房地產 會議(線下)

12月24日(週四)下午6點到下午7點

https://www.eventbrite.com/e/manhattan-real-estate-meetup-tickets-99089099163?aff=ebdssbdestsearch

●Queens Real Estate investment workshop

皇后區房地產投資 研討會(線下)

12月27日(週日)上午11點到下午2點

https://www.eventbrite.com/e/queens-real-estate-investment-workshop-tickets-89491149437?aff=ebdssbdestsearch

●Real Estate Seminar Learn how to create Generational Wealth thru Investing

房地產研討會:學習如何通過投資創造財富(線上)

12月27日(週日)上午11點到下午1點

https://www.eventbrite.com/e/real-estate-seminar-learn-how-to-create-generational-wealth-thru-investing-tickets-87506894477?aff=ebdssbdestsearch

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★