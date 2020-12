患難生忍耐 忍耐生老練 老練生盼望紐約人壽長城分行總經理

從資深副總裁馬克·麥杰手中接獲2018年經理圓桌會議成員獎的梁紅翩,將這份殊榮歸功於背後支持她的團隊。

【梁紅翩】的人生哲學:「你必須要讓人們喜歡、了解你後,他們才會信任你。」

來自「第一僑鄉」廣東台山,家中排行老么的梁紅翩,小時候由於雙親工作忙,找了個從鄉村來的阿姨照顧她。幼年時期,家住城裡的她因此常有機會跟著保母往農村跑,甚至在農忙時住上幾個月,感受田野風情外,也深刻體會最底層農家生活的辛勞,這些在鄉村的經驗,讓梁紅翩深深感受到在那年代社會底層小人物的心聲,奠定梁紅翩與最弱勢、缺乏社會資源的人們站在一起的信念。這份幼年滋生的博愛情懷,更是她日後來美後熱心對待人,關懷弱勢的最大動力。

離開舒適圈 挑戰新世界

擁有北方交通大學英文專業學位的梁紅翩,大學畢業後,在國內中學任教五年後,96年與夫婿移民來美。梁紅翩回憶初到美國 時,相對在中國,自己與夫婿算得上是精英階層,是社會上具優勢的一群,兩人也都有好的工作,但來到美國新環境後,人脈、社會資源都得從頭建立及累積。相信透過教育可以增加自己在新社會生存能力的她,在工作忙碌之餘,想方設法爭取進修的機會。於是,梁紅翩擬定計畫,除了找全職會計工作維持生計外,晚上還到大學攻讀財務相關知識。這段時期對梁紅翩來說,是段艱辛難熬的日子。頭兩年,工作相當不穩定,經常往返於「新工作」與「找工作」之間。不管如何辛苦,梁紅翩始終不放棄精進的機會,咬緊牙關,將原本四年的課程,硬是在三年半內,全職工作,全職上課下給完成,取得在美國的財務學位。自此,更新過的梁紅翩,工作走上穩定、順遂之路。

築夢人生 盼望相隨

2005年,笑稱自己是「拼命三娘」,拼命工作之下,飽受會計工作的頸椎職業傷害的梁紅翩,為了不讓頸椎傷繼續惡化,興起轉業的念頭。來美第三年,家中有小孩的梁紅翩,經由家族大姊提醒及推薦下,買了保障家庭財務安全的壽險 。梁紅翩表示,這是在美台山鄉親之間的一種共識,有了工作、家庭及孩子後,購買壽險是一種對家人「愛與責任」的表現。雖然早期移民大多不富裕,缺乏資源,但不因此而忽視傳達、提醒彼此壽險對保障家人幸福的財務安全觀念。

在轉業念頭興起之際,梁紅翩看見壽險公司正招募業務代表。於是,她抱著一試的心態找了她的壽險業務代表,帶著滿腔熱忱迎接她口中可長「做」久安的工作。在這份工作中,梁紅翩遇見現任長城分行總經理─陳用。

在經過八年朝九晚五的會計工作後,梁紅翩一到壽險公司後,就愛上壽險業務這份工作,不僅時間彈性、自由,自己是時間的主人,也是這份工作的老闆,有極大的空間可以大展屬於自己的事業鴻圖,還可以得到來自公司及團隊管理階層的援助。

在第一家保險公司待了四年後,經由已轉任職紐約 人壽的陳用慧眼識英雌,鍥而不捨的邀約下,梁紅翩來到了全美最大互惠人壽保險公司的紐約人壽,開始她展翅高飛的壽險職涯,成為布碌崙長城分行草創時期成員之一。來到紐約人壽的梁紅翩,隨即發現在這家公司可發揮的業務空間較前一家來得更為廣闊。在紐約人壽,團隊管理階層專司管理及輔助業務代表,不從事業務招攬,不寫單,這給基層業務人員極大的業務空間。「若說這份工作有壓力,那就是來自於自己對自己的要求,對成功的渴望」,梁紅翩笑著說。

藍天白雲下 與社區共創美好

轉進紐約人壽的梁紅翩,僅用半年時間,就以優秀的業績表現符合升任經理的要求,2010年即升任分行經理,六年後晉升副總經理,今年更榮陞總經理(Executive Partner)一職,這已是紐約人壽華裔團隊中相當高階的職位。在紐約人壽裡,升遷管道公開公平,全憑業績表現,條件符合即可升任。現今,在其所屬的長島分公司中,只有四位Executive Partner,梁紅翩是唯一的女性總經理。來到紐約後,梁紅翩遇到自己在中學時期就來美國的同學,這些早期來美發展的同學,已融入美國社會,在大公司上班,擁有相當好的工作。梁紅翩與丈夫在中國讀完大學,工作幾年後才來美,相比之下,發展起步較遲,難度也較高。看著同學們,梁紅翩好生羨慕,也順勢將這股羨慕之情轉換成激勵自己的動力。

在紐約人壽升任總經理,公司會在報紙上刊登賀稿以茲慶賀。當賀稿在世界日報刊登的當天清晨,梁紅翩即接到看到賀稿的同學們致電祝賀。在接聽這些祝賀電話的那一霎那,梁紅翩百感交集,來美後奮鬥的酸甜苦辣以及那些曾經幫助過、鼓勵過她的好友身影,一一浮現在腦海裡,令她激動萬分,同時也對自己的付出及堅持得到回報感到欣慰。

進入管理階層後的梁紅翩,職涯重心轉向培訓、輔助新進人員,依每個人各自的條件及能力為他們設定各自的目標。梁紅翩時常鼓勵團隊成員,銷售是一門考驗一個人綜合素質的行業,一個人必須從裡到外,方方面面都需具備及講究,才能贏得客戶的信任,完成任務。梁紅翩在招募新進人員時,常遇到具潛力的應試者,但大多都過不了銷售業務這個心理關卡而錯失在財富前百大公司上班,見識主流社會大公司制度,習得金融專業知識及擁有成功職涯的機會。

日前紐約人壽宣布將於2021年發放總額18億美元的紅利,是公司史上第二高也是連續167年發放紅利的紀錄。在2019年,該公司支付94.8億美元理賠金,展現強實的兌現承諾力,近300億美元的盈餘更展現該公司雄厚的財務實力及精湛的營運、投資策略,這些都是包括梁紅翩在內的每位紐約人壽從業人員努力及引以為榮的成果。

非以役人 乃役於人

當要求梁紅翩分享職涯成功心得時,幼年有著與社會弱勢族群相處經驗的她,相信真誠對待對方,對方也將真誠對待你,Let people like you, know you, and then they will trust you。虔誠基督徒的梁紅翩以聖經中的「非以役人,乃役於人」的精神來對待團隊的每一個人及客戶,對於新事物,永遠抱持著求知若渴(stay hungry)的態度,對於自己不了解的事物,要虛懷若谷以對(stay foolish),隨時接受不同的意見。在順境時,不驕傲,不自誇;在逆境時,不喪志,不氣餒,患難生忍耐,忍耐生老練,老練生盼望,有了盼望,走往目標的路才得以持續。

感恩的心 感謝有你 一路相助 隨伴登峰

當眾人開始稱呼她為梁總經理時,梁紅翩謙虛且感性的表示,這項成就並不是她在入行之初所能預先規劃得到的,畢竟升任總經理的要求並不單單取決於她個人的表現,同時也需要團隊的整體穩健表現,缺一不可。除了感謝長城分行的每位團隊成員外,她也要感謝來自總公司對她及團隊不間斷的支持,特別是華裔行銷團隊,給與華裔業務團隊全方位的培訓及資源,造就華裔業務團隊在紐約人壽多元族裔業務團隊中展現一枝獨秀之姿。

梁紅翩現今的團隊大多以年輕人居多,職涯中獲獎無數、把與團隊相處看得比獲獎更重要、更享受的她,像一位大姊般,帶領著團隊走入社區,傾聽每個人的故事,了解每個人的財務規畫需求。如果有機會在街頭遇見梁紅翩,別忘了跟她打個招呼,她將不吝與你分享她的人生哲學及成功祕訣!