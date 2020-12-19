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北港台菜推出台式傳統辦桌菜聚餐團圓宴客 歡迎預訂

紐約訊
北港台菜林師傅充满愛的古早味拿手菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。
北港台菜林師傅充满愛的古早味拿手菜，受到來自台灣僑民以及中外人士的高度肯定。

說到去哪裡吃正宗台菜，紐約人都異口同聲地說出：北港台菜。林師傅超過40年的一手好藝，不僅保有菜的原汁美味，也是台菜「快炒」最上乘功夫；並配合時令，將老祖母時代的名菜，加入林師傅的創意巧思，變成一盤老少咸宜且口味道地的大廚推薦名菜。配合年終節日聚餐團圓宴客的需求，日前林師傳推出兩款台式傳統辦桌菜，歡迎提前來電預訂。

台灣南部傳統味「辦菜桌」，說的就是台灣的「辦桌」文化。「辦桌」的意思就是「辦一桌菜宴客」。台灣早期從禮宴、生日、廟祝到喪事，都請總鋪師前來煮食，富貴人家在庭院中辦，普通老百姓在路邊或空地擺起桌來宴會，台語故叫「辦菜桌」。林師傅以40年的精緻料理經驗，搭配當令本地新鮮食料，為僑胞設計兩款懷舊的辦桌菜。

林師傅設計的這兩款傳統辦桌菜，包括適合8-10人的六道合菜，包括麻油雞酒米糕，富貴炒圓仔，筍乾大封肉，西魯肉（白菜滷），清蒸五柳魚，糊塗蝦球等，取價$198。適合10-13人的八道合菜包括海鮮五柳枝，宜蘭鴨賞，鳯梨蝦球，北港全魚，西魯肉（白菜滷），筍乾大封肉，富貴炒圓仔和麻油雞酒米糕，取價$258。

被僑胞津津樂道的林師傅拿手菜台菜包括：三杯雞、鹽酥雞，紅燒、糖醋及椒鹽排骨，蔥油、椒鹽魚片、港邊全魚，林師傅炒花枝，蒜辣中卷，豆豉、薑蔥蚵，九層塔海瓜子，薑蔥、小椒牛肉絲，中芹、香干、筍尖肉絲，客家小炒、蒼蠅頭，五味蝦、椒鹽蝦，台式紅燒豆腐、三杯豆腐，高麗菜、白菜滷， 苦瓜雞湯，麻油雞酒鍋等。歡迎預訂，外賣滿$60送高麗菜。

北港台菜地址：59-14A Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：11:00am-9:00pm。

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