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紐約明理律師事務所與您分享鞋王去世 8億美元的遺產何去何從

紐約訊
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線上鞋王Zappos的創始人、前CEO謝家華(Tony Hsieh)2020年11月27日因吸入煙霧併發症在康州一家醫院醫治無效英年早逝。年僅46歲的鞋王忽然撒手人寰，身價8.4億美元，終身未婚，除了讓很多人遺憾英才早逝外，誰有資格繼承他的遺產及如何繼承似乎也成了很多關注者的話題。

作為謝家華這樣才華橫溢的巨富，提前規畫是非常必要的，可以把財富傳承給自己想要指定的人，包括其靈魂伴侶，甚至是其關心的非營利性機構。遺囑是必不可少的，但遺囑也需要經過公開的遺產認證程式。如何低調隱秘，如何想要您指定的親友順利無縫對接您的財富，如何想要讓公眾知道您的所有資產。遺產認證公開昂貴費時並且完全可以避免。

紐約明理律師事務所的冉燕飛律師表示，鑒於謝家華資產龐大、資產類別繁多、各種法律權益錯綜複雜，在其遺產認證的過程中要花費的金錢可想而知。當然，超過1158萬遺產部分需要支付的40%的遺產稅是少不了的。稍稍幸運的是他雖然逝在康州，康州超過510萬遺產部分要交州遺產稅；但因其生前長居地在內華達州，而內華達州沒有遺產稅，因此只需要繳納40%的聯邦遺產稅。

沒有遺囑、信託或其他遺產規畫檔，誰才能獲得逝者的財產取決於州法律，通常會分給配偶、子女、父母和兄弟姐妹。但是財產如何分割取決於具體情況。

當某人無遺囑而逝時，州法律控制著他們財產的分配。謝家華去世時是內華達州的居民。因此，內華達州法律控制著他的資產分配。根據內華達州的無遺囑繼承法，當某人在沒有配偶或任何子嗣的情況下死亡時，死者的父母將繼承遺產。內華達州修訂條例第134.050條規定，如果沒有任何子嗣或存活配偶而去世的情況下，如果逝者雙親健在，遺產會給逝者的父母平均分配，每人一半，如果父母一方去世，那麼所有遺產會給到在世的那一方父母。

紐約明理律師事務所的冉燕飛律師是專業的遺產規畫律師，而且是美國遺產規畫律師學院唯一一位精通中英文的雙語律師。明理律師事務所每個月定期舉辦關於財產規畫的免費講座，感興趣的朋友們可以致電718-939-9000進行預約，報名參加並聽取了講座的朋友都有機會獲得價值400美元的一對一免費諮詢。

明理律師事務所自成立以來，一直視建設社區為己任，如今看著醫護人員們冒著生命危險為所有人奮戰在第一線，為致敬醫護人員，明理律師事務所現階段推出免費法律服務，為一線醫護人員或者其直系親屬起草以下法律檔，包括：Last Will and Testament(遺囑)、Affidavit of Attestating Witness(證人證言)、Durable Power of Attorney (持久授權書)、Power of Attorney Gifts Rider(授權書關於贈與的特別授權)、Living Will(生前遺囑)、Health Care Proxy(醫療保健代理)、Authorization to Disclose Protected Health Information(披露醫療資訊授權書)等。如您本人或您的直系親屬是奮戰在第一線的醫護人員，請聯繫718-939-9000；郵箱：[email protected]；網址：www.mchenlaw.com，亦可關注微信公眾號「紐約明理移民動態」或者掃描二維碼，會定期推送關於遺產規畫、信託和移民的文章，明理律師事務所地址：136-20 38th Ave., Suite 9J, Flushing NY 11354(飛越皇后大廈)。

內華達州 謝家華 紐約

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