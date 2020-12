紐約明理律師事務所與您分享鞋王去世 8億美元的遺產何去何從

亦可關注微信公眾號「紐約明理移民動態」或者掃描二維碼。

線上鞋王Zappos的創始人、前CEO謝家華 (Tony Hsieh)2020年11月27日因吸入煙霧併發症在康州一家醫院醫治無效英年早逝。年僅46歲的鞋王忽然撒手人寰,身價8.4億美元,終身未婚,除了讓很多人遺憾英才早逝外,誰有資格繼承他的遺產及如何繼承似乎也成了很多關注者的話題。

作為謝家華這樣才華橫溢的巨富,提前規畫是非常必要的,可以把財富傳承給自己想要指定的人,包括其靈魂伴侶,甚至是其關心的非營利性機構。遺囑是必不可少的,但遺囑也需要經過公開的遺產認證程式。如何低調隱秘,如何想要您指定的親友順利無縫對接您的財富,如何想要讓公眾知道您的所有資產。遺產認證公開昂貴費時並且完全可以避免。

紐約 明理律師事務所的冉燕飛律師表示,鑒於謝家華資產龐大、資產類別繁多、各種法律權益錯綜複雜,在其遺產認證的過程中要花費的金錢可想而知。當然,超過1158萬遺產部分需要支付的40%的遺產稅是少不了的。稍稍幸運的是他雖然逝在康州,康州超過510萬遺產部分要交州遺產稅;但因其生前長居地在內華達州 ,而內華達州沒有遺產稅,因此只需要繳納40%的聯邦遺產稅。

沒有遺囑、信託或其他遺產規畫檔,誰才能獲得逝者的財產取決於州法律,通常會分給配偶、子女、父母和兄弟姐妹。但是財產如何分割取決於具體情況。

當某人無遺囑而逝時,州法律控制著他們財產的分配。謝家華去世時是內華達州的居民。因此,內華達州法律控制著他的資產分配。根據內華達州的無遺囑繼承法,當某人在沒有配偶或任何子嗣的情況下死亡時,死者的父母將繼承遺產。內華達州修訂條例第134.050條規定,如果沒有任何子嗣或存活配偶而去世的情況下,如果逝者雙親健在,遺產會給逝者的父母平均分配,每人一半,如果父母一方去世,那麼所有遺產會給到在世的那一方父母。

