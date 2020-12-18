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紐約進口花卉聖誕紅特價供應婚宴派對等大量訂購再優惠

紐約訊
從聖誕紅嬌艷如絨的瓣間流溢出來的，不只是繽紛和馨香，還是可感的人情味和濃厚的宗教氣息。
從聖誕紅嬌艷如絨的瓣間流溢出來的，不只是繽紛和馨香，還是可感的人情味和濃厚的宗教氣息。

位於皇后區貝賽的紐約進口花卉批發中心，配合聖誕佳節進口大量新鮮高品質聖誕紅，特價提供給僑胞。該中心交通方便並備有停車位，歡迎各商家、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。

聖誕紅是一種雪中送炭的花，獨願在覆雪的冬日，為沉寂的白色背景粧點上可喜的紅和綠。聖誕紅除了傳統的紅苞和黃苞以外，還有粉紅苞和重苞等品種。最近幾年更育出多倍染色體矮性品種，不僅苞片粗壯肥碩，而且植株矮小，特別適宜盆栽，觀賞價值更高。聖誕紅的另一個特點是花期特長，從晚秋一直開到春季，而且還很容易繁殖。只要在花謝綠芽將萌發時，剪取老熟枝條插在砂質土壤裡，保持濕潤和蔭涼，大約一個月左右即可發根，存活率很高。

紐約進口花卉批發中心聘有30年婚禮、會場和派對花藝經驗設計師。此外，負責人Johnny也將熱情提供專業的生意經，能幫助商家生意更上層樓，並指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

紐約進口花卉批發中心地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY11358(近北方大道和Utopia parkway)，電話：718-886-1190，營業時間：周一至周六6am-5pm，周日休息。

紐約 皇后區

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