朱&施聯合律師樓 與您分享留學生涉及哪些事情會有被遣返的風險

朱與施聯合律師樓表示：留學生 涉及哪些事情會有被遣返的風險呢？1、留學生不好好上學，每周只上一小時的課；2、留學生找人代為上課；3、找人代考；4、三年內轉學四五次；5、非法打工；6、入學時間比學校成立還早；7、留學生的學校根本不存在；8、留學生不知道學校地址；9、上了高等物理專業的留學生在海關專業問答面前一問三不知(因為留學生根本沒上一天課)；10、觀看兒童色情片。

海關扣押現金

很多留學生、商人和遊客來美國的時候常攜帶大額現金入境，為了避免麻煩，他們往往在入境時未如實填寫海關申報單，結果被查獲後錢款遭扣押甚至沒收。從CBP最近公布的統計資料可以看出，在外籍人士中，中國公民是攜帶超量現金未申報被扣最多的；而且，在美國公民 中攜帶現金未報被扣的也是以華裔最多。

美國政府規定，入境時攜帶的現金和金融票據(包括美元或外幣現金、旅行支票 、現金匯票和可流通證券等)總額如超過1萬美元(以個人或共同旅行的家庭或團組為單位)，須主動向海關申報。未如實申報者可能被追究民事及刑事責任，包括沒收所帶現金和金融票據。攜帶現金過美國海關的規定是非常詳細的，比如一家人、或同一公司的員工若同機抵達過關的話，現金是總額超過1萬就必須申報，而不是每人1萬；另外，現金所指不只是局限美元，而是所有幣種的總合；還有旅行支票、現金支票及別人開的個人支票等，也要算在1萬美元內。這幾年到美國的中國遊客和留學生越來越多了，需要了解並嚴格遵守這些規定，千萬不要有「鑽空子」的僥倖心理，因為所有的美國海關工作人員都接受過專門訓練，他們能從眼神、動作、談話、和證件中等迅速識破很多「小聰明」，CBP還特別雇用了一些能說漢語、廣東話等深諳中國文化的工作人員，還有專門訓練出來的警犬助陣。

此外，很多華人在出境時身上攜帶大量現金，也很有可能被扣押。在這種情況下，一定要在第一時間聯繫律師幫忙解決，否則如果海關長期沒有得到合理的解釋，這些現金就很難再拿回來。

海關扣押貨品

除了現金之外，美國海關對進口的貨品查處也相當嚴格。美國有條例規定，美國海關不但有權扣押或罰款、沒收侵犯商標權的進口商品，還有權對進口或其他涉案當事人處以巨額民事罰款。向美國進口任何帶有假冒商標的貨物將被扣押，並且不需商標所有權人的書面同意，即可因觸犯海關法律而被沒收。這就是說，如果假冒其他商標的貨物在通關過程中被美國海關發現，即使該商標合法權利人完全不知曉該假冒貨物入境，或雖知道但未向海關申請扣押，只要海關發現貨物存在假冒他人商標的嫌疑，即可進行扣押，而不必預先取得任何人的同意或授權。

海關扣押進口貨品範圍很廣，從冒牌貨，任何海關申報不符事實，比如標籤、產品類別、或產品來源地，到產品不符國家安全標準而不能進口的都可以被扣押。所以，報關檔必須清楚準確。進口貨品假如有品牌，或安全標籤甚至包裝描述，必須先核實沒有侵權行為，不能單靠供應商提供的檔。

在美國經營貿易的移民不可避免要與美國海關部門打交道。由於不了解美國的政府體系，又對美國文化法律不適應，常會出現一些不應該出現的失誤，導致政府部門的誤解，甚至是巨額的罰款。如果不幸，您的貨品遭到扣押，收到海關扣押或者罰款的通知，一定不能掉以輕心，或無謂拖延時間，盡早諮詢律師專家才是解決良策。

朱&施聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類刑事案件，全美50州24小時緊急保釋。除此之外，朱&施聯合律師樓還在H1B簽證申請、OPT延期、合法轉身分、身分被盜、投資移民、海關扣押、政府罰單、醫療罰單、稅局查稅、房屋局查稅、轉身分等各類移民申請方面有多年經驗， 精英律師精通英、西、德、義、法、韓等語言，兼有多位華人律師通曉國語、台語、廣東話、潮州話、客家話、溫州話、福州話、四川話、上海話等。

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