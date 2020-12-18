現代汽車榮獲美新2021最佳休旅車

圖為現代汽車休旅車陣容。

現代汽車 （Hyundai）被《美國 新聞與世界報導》雜誌評為2021年最佳休旅 車品牌。現代汽車擁有屢獲殊榮的休旅車陣容，包括現代Palisade、Santa Fe、Kona、Kona EV、小型休旅車Venue、NEXO，以及全新2022 Tucson等。現代汽車最近宣布到2021年生產12款性能大幅提升的新休旅車計畫。最佳汽車品牌的評選採用了《美國新聞與世界報導》的最佳汽車綜合排名。綜合排名的得分則是根據其對汽車媒體發表的可信評論的分析，以及汽車安全性和可靠性數據所得出。許多評論都評估了每輛車的內飾、外觀、價值、性能，以及科技配備。

《美國新聞與世界報導》總編輯Jamie Page Deaton表示：「藉由不同級距的休旅車系列，現代汽車首次贏得了最佳休旅車的大獎。現代的休旅車陣容從大型豪華的Palisade、中型的Santa Fe、緊湊型的Tucson，到小型的Venue，並且以實惠的價格為車主提供了最新的駕駛人輔助與信息娛樂科技，從而贏得評選積分。」

北美現代汽車產品規畫和策略副總Olabisi Boyle表示：「隨著現代汽車持續辨識我們當前與未來客戶的需求，我們很高興在迄今為止最具競爭力的休旅車市場中獲得《美國新聞與世界報導》頒發的2021年最佳休旅車品牌的殊榮。我們深知顧客有不同的需求，因此我們開發了空前完整的休旅車陣容，滿足這些需要。」

自2007年以來，《美國新聞與世界報導》的汽車頻道「美國新聞最佳汽車」發布了在美國銷售的大多數新車的排名。每年，《美國新聞》還有發布各種最佳汽車獎項，包括最佳汽車品牌、最物超所值的汽車，以及最適合家庭的汽車等。《美國新聞最佳汽車》在整個購車過程中為買家提供完善的支持，在車款資料、鄰近購車地點，以及汽車保險費率上提供專業的建議。《美國新聞最佳汽車》在過去一年中吸引了超過7300萬訪客，其中大多數人有積極買車的意向。80%的購車者表示，《美國新聞最佳汽車》網站影響了他們的購車決定。

現代汽車公司成立於1967年，在200多個國家提供一系列一流的車款與移動服務。現代汽車2019年在全球銷售了超過440萬輛車，目前在全球雇用約12萬名員工。現代汽車正在積極打造能迎接可持續發展未來的環保車款，同時為現實世界中關於移動方式的挑戰提供創新的解決方案。現代汽車旨在藉由智能移動解決方案促進「人類進步」，進而使人與人之間的聯繫更加活躍，並為其客戶提供優質的時間。