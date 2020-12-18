富士4D醫療按摩椅聖誕新年酬賓

日本富士按摩椅（FUJI）聖誕新年限時優惠大酬賓。

日本 富士按摩椅（FUJI）現推出聖誕及新年限時優惠大酬賓，期間內全場高達半價售賣再打九折外加送$300，多款產品勁減$1000，並可享「免息分期付款」酬賓計畫，機不可失，歡迎親臨洽詢購買。

劃時代的4D數位功能高科技理念讓您消除疲勞疼痛、放鬆、紓壓、身心健康、療愈功效達到全身鬆弛和舒緩。最新款FJ-8500按摩椅，並奉送高達十年的產品維修。該產品對材質的選擇、技術功能、產品質量、產品創新和設計，都極具的「品質保證」。日本富士按摩椅系列，其創新技術已達世界最高峰，充分享受如真人般手感按摩的體驗。

新科技的數位4D機芯，自由靈活的4D按摩功能與包裹全身的充氣氣墊融合，實現舒適的伸展按摩技術，讓您最舒適的享受揉捏、揉按、揉撫、捶打、摩挲、伸展、指壓，充分讓人體全身上下得到適度鬆弛。深層日本指壓數位功能操作，附有中英文顯示功能，瑜伽式拉筋、高檔藍牙音響系統，自動測試，機身可中加長S/L雙軌道，零重力按摩、按摩穴位、立體真人手感按摩法、自動全身加熱治療法、搖搖椅同步前後功能、滾輪系統按摩指壓法、雙腿、雙腳滾輪指壓。日本富士按摩椅有效緩解壓力、消除疲勞疼痛，每天保持在15至30分鐘的全身使用按摩，能促使身體有效得到全身放鬆及被動運動，並可促進人體免疫力 和身體的健康。

歡迎前來商店試坐體驗及親臨比價選購：法拉盛 新世界商城：136-20 Roosevelt Ave., 2FL Flushing, NY 11354（新世界商城2樓，正門上去右拐）。洽詢電話：646-824-8873。詳情請瀏覽官網：www.fujichair.com。免費訂購電話：1-888-343-3168。