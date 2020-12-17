朱&施律師介紹如何避免被關黑屋

疫情之下中美關係緊張，很多留學生和遊客在入關的時候都遭到了各種「刁難」，有些被海關扣了現金或物品，有些被關進「小黑屋」甚至直接被遣返 ，而很多人在坐上被遣返的飛機都還不知道到底發生了什麼。

近年來，中國留學生 或遊客入境被關「小黑屋」並被遣返的案例不斷發生。越來越多的人被查社交帳號，被找各種藉口遣返回國。中國領事館也曾發佈公告，提醒旅美中國公民「注意美國 執法部門，查驗入、出境旅客電子設備」，文中提到多名赴美的中國公民反映，在入美境時所攜手機、電腦等個人電子設備被美邊境海關執法人員檢查。駐芝加哥中國領事館等機構均發出提醒，其實不僅是美東地區，洛杉磯國際機場這樣的事情也絕對不會少。

據機場工作人員透露，被帶入小黑屋的旅客每天都有，進入小黑屋的留學生可能英文程度不好，有50%會被查電子設備，普通旅客機率更高達70-80%。旅客入境時，海關會根據旅客的應答和表現判斷是否需要二次審查，譬如海關會問：來美國幹什麼？來幾天？是否有行程安排等？旅行目的是否與簽證類別相符等。如果旅客此時很緊張，應答明顯可疑，就極有可能被帶入小黑屋。其實小黑屋並不黑，只是一個用來做二次審查的屋子，遇到再次審查都會讓進入的人都會覺得不安，因此被人們俗稱「小黑屋」。海關都查社交媒體工具、相冊、搜索關鍵字等，都是他們審查電子設備的方法。

但是，如果被發現要打工、想移民、留學生找人代考，不想上學的情況，基本上是會被遣返。譬如一位持旅遊簽證的旅客要在美國待三、四個月，海關詢問這麼長時間，要做些什麼以及在美國是否有親戚朋友等問題。這位旅客隱瞞情況，表示在美國沒有親戚朋友，還要去加拿大、墨西哥旅遊，總之行程安排非常不妥。結果在一旁盤查旅客手機的海關發現，這位旅客早已在社交媒體上和別人說好是來工作的，結果這名旅客直接被遣返。

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