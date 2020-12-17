Kings Custom Tailor西服年終特惠

Kings Custom Tailor年終全面特惠中，歡迎追求服裝品味者前往選購。

座落於法拉盛 北方大道與162街叉口，以高級質料及高端品味設計為經營風格的「Kings Custom Tailor(國王的設計師)」，現正全面舉辦年終特賣，所有商品最高折扣可達50% Off, 歡迎注重個人品味、追求衣著質感的僑胞們把握機會，儘早前往。

Kings Custom Tailor是一家高級男女西服銷售並提供量身訂製服務的精品服飾店。負責人Jennifer介紹道，大多數人們普遍認為定製西服比買成衣所費更多，但事實並非如此。最好不要選擇強迫自己穿上不適合時尚和自身風格的西裝，那將會引起旁人的側目及笑話。本身為專業設計師的Jennifer說道，Kings Custom Tailor匯集了更多合適東方人體形、品味並協助找出最適合自己的款式並提供專業修改的西服服務。同時，該店提供質料選擇、量身定製、一流剪栽及高級栽縫師傅手工縫製的一條龍服務製定服務。年終特賣正在舉行，正是購物的最佳時期，讓自己成為聖誕節 和年終聚會舞台上最亮眼的主角的機會就在眼前。

「國王的設計師」目前展示的代表性產品是「定製西裝」，它由意大利豪華面料製成，如Loro Piana、Zegna和Ｃanonico，售價分別為1500元和900元，僅搭配一件夾克即可充分呈現個人獨特品味。意大利豪華面料的折扣價為50％。此外，韓國Sansung Cheil Industries的上衣和下裝的價格為600元，而上衣的價格僅為400元。配合定製西服的襯衫和鞋子也以超低折扣價出售。每件價格在100到120元之間的定製襯衫三件套的價格僅250元。根據材料的不同，手工定製鞋子的價格也略有不同，約為350元。

Jennifer說，在測量了客戶的身材並在店內確定了面料和設計之後，下達意大利面料等訂單，再經由30多年經驗的專業韓國裁縫師手工製做。從訂購到收到成品大約需要3個星期。她說，在Kings量身定製西服的優點是客戶可以選擇並穿著各種樣式，從經典樣式到最新趨勢，絕對可以找到一套最適合自己的精美西裝。

Kings Custom Tailor國王的設計師年終酬賓現正全面展開，歡迎僑胞親臨：36-07 162nd St, Queens, NY 11358 。電話：(718) 500-4985。營業時間：周二至周六，上午10點至晚上7點。