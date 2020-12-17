我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

格萊寶美孕中心30多年經驗擅長治療高齡女性、試管或移植失敗者

紐約訊

位於曼哈頓的格萊寶美孕中心(Global Fertility & Genetics NY. USA)服務項目包括試管嬰兒、PGT(染色體與基因診斷)、凍卵、凍精、凍胚胎、第三方輔助生育服務、借卵、借精、代孕。尤其擅長治療高齡女性、試管或移植失敗者，符合低收入標準家庭可試管補助計畫。

該中心表示，試管嬰兒的成功率和以下三因素有關係：1.醫生的專業程度以及醫院的醫療水準，經驗豐富的醫生所做的試管嬰兒成功率自然會高，胚胎植入子宮的手術是試管嬰兒成功率高的重要因素之一。2.夫妻的年齡，女性超過35歲身體各項機能有所下降。因此小於35歲的女性試管嬰兒成功率明顯高於超過35歲的女性。3.女性的卵細胞和男性的精子品質、女性子宮內膜狀況。卵細胞和精子品質的好壞將直接影響胚胎的健康狀況。而女性子宮內膜是胚胎著床的地方，內膜太薄、血流量不足、荷爾蒙分泌缺乏的子宮內膜，胚胎就不容易著床。

格萊寶美孕中心由國際女性生育力保護大使劉安妮女士(Annie Liu)任CEO，美國輔助生殖協會前主席凱文·杜迪博士(Dr. Kevin Doody)任首席科學家，輔助生殖首席專家是前哥大婦產科教授、有30多年經驗的哈立德·澤圖恩。

格萊寶為中美之間輔助生殖技術及醫護培訓搭建平台，是海外試管的最大醫療平台和紐約頂尖試管嬰兒中心。通過中國總部和12家備孕中心，給中國的病人提供更安全、更專業、更省錢的美國試管嬰兒服務，包括免費「凍卵」慈善計畫。

從2017年開始，格萊寶已經在北京、上海、廣州等30個城市，建立了50家生殖分院和12家備孕中心。劉安妮表示，中國市場供不應求，以後中國的患者可以免費與美國專家面對面。日常如果患者想諮詢美國的專家，在集齊三個檢測報告後，在www.gfgivf.cn網站提交需求，將有專門的工作人員收到後翻譯成英文提交到美國專家團隊裡，並給患者推薦美國專家回答患者的問題，解讀報告，定制方案。

今天中國的女性不用出國，就可以到格萊寶美孕中國辦事處北京明德國際醫院和12家備孕中心進行諮詢和做相關的安排，然後就輕鬆地接受世界一流水準的冷凍卵子技術。

格萊寶美孕中心電話：646-859-6172。地址：115 East 57th St., Suite 420, New York , NY 10022。網址：www.globalfertility.net。中國官網：www.gfgivf.cn。

中國 美國 北京

上一則

拒絕社區貴族化 逾60組織市政廳示威

下一則

法拉盛街頭交易 價錢談不攏起衝突 買方遭圍毆受傷

延伸閱讀

義國今年死亡數恐創戰後新高！專家轟政府應對一直很慢

義國今年死亡數恐創戰後新高！專家轟政府應對一直很慢
新冠疫苗押寶AZ？專家：不是好事

新冠疫苗押寶AZ？專家：不是好事
FDA首批准！非處方居家新冠檢測 30元20分鐘出結果

FDA首批准！非處方居家新冠檢測 30元20分鐘出結果
近年最大暴風雪襲東北部 降雪恐達2呎 8州發布警報

近年最大暴風雪襲東北部 降雪恐達2呎 8州發布警報
港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排

港回歸頭一遭 林鄭赴京述職叫停 傳憂最高領導人防疫安排
拜登新稅法 專家：衝擊年收40萬以上&財留子女者

拜登新稅法 專家：衝擊年收40萬以上&財留子女者

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診近萬人 染疫總數破80萬

2020-12-16 20:18
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬