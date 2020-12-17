格萊寶美孕中心30多年經驗擅長治療高齡女性、試管或移植失敗者

位於曼哈頓的格萊寶美孕中心(Global Fertility & Genetics NY. USA)服務項目包括試管嬰兒、PGT(染色體與基因診斷)、凍卵、凍精、凍胚胎、第三方輔助生育服務、借卵、借精、代孕。尤其擅長治療高齡女性、試管或移植失敗者，符合低收入標準家庭可試管補助計畫。

該中心表示，試管嬰兒的成功率和以下三因素有關係：1.醫生的專業程度以及醫院的醫療水準，經驗豐富的醫生所做的試管嬰兒成功率自然會高，胚胎植入子宮的手術是試管嬰兒成功率高的重要因素之一。2.夫妻的年齡，女性超過35歲身體各項機能有所下降。因此小於35歲的女性試管嬰兒成功率明顯高於超過35歲的女性。3.女性的卵細胞和男性的精子品質、女性子宮內膜狀況。卵細胞和精子品質的好壞將直接影響胚胎的健康狀況。而女性子宮內膜是胚胎著床的地方，內膜太薄、血流量不足、荷爾蒙分泌缺乏的子宮內膜，胚胎就不容易著床。

格萊寶美孕中心由國際女性生育力保護大使劉安妮女士(Annie Liu)任CEO，美國 輔助生殖協會前主席凱文·杜迪博士(Dr. Kevin Doody)任首席科學家，輔助生殖首席專家是前哥大婦產科教授、有30多年經驗的哈立德·澤圖恩。

格萊寶為中美之間輔助生殖技術及醫護培訓搭建平台，是海外試管的最大醫療平台和紐約頂尖試管嬰兒中心。通過中國 總部和12家備孕中心，給中國的病人提供更安全、更專業、更省錢的美國試管嬰兒服務，包括免費「凍卵」慈善計畫。

從2017年開始，格萊寶已經在北京 、上海、廣州等30個城市，建立了50家生殖分院和12家備孕中心。劉安妮表示，中國市場供不應求，以後中國的患者可以免費與美國專家面對面。日常如果患者想諮詢美國的專家，在集齊三個檢測報告後，在www.gfgivf.cn網站提交需求，將有專門的工作人員收到後翻譯成英文提交到美國專家團隊裡，並給患者推薦美國專家回答患者的問題，解讀報告，定制方案。

今天中國的女性不用出國，就可以到格萊寶美孕中國辦事處北京明德國際醫院和12家備孕中心進行諮詢和做相關的安排，然後就輕鬆地接受世界一流水準的冷凍卵子技術。

格萊寶美孕中心電話：646-859-6172。地址：115 East 57th St., Suite 420, New York , NY 10022。網址：www.globalfertility.net。中國官網：www.gfgivf.cn。