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太子牌推出全民抗疫大優惠鹿角靈芝強化免疫力 買一盒送一瓶

紐約訊
現買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，就是和老公一起早晚吃一粒太子牌北海道鹿角靈芝丸。
現買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，就是和老公一起早晚吃一粒太子牌北海道鹿角靈芝丸。

疫情與流感的傳播越顯嚴重，感染人數再創新高，許多地區已重新啟動居家避疫；然而，隨著居家遠程辦公和假期團聚、出遊，人與人接觸的機會增加，且待在密閉空間及室內的時間拉長，不論青壯年或年長者，暴露在疾病風險的危險性大幅提升；調節免疫力，維持身體的最佳狀態，是抵禦病毒重要因素。

面對疫症肆虐，太子牌近日推出贈送優惠，現購買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒(120粒)，即送價值$75鹿角靈芝(60粒)一瓶，以助民眾增強免疫、養好體力，保持身體健康。

靈芝自古被稱為仙草，成分複雜，經現代科學實驗與分析，靈芝含有靈芝多醣、靈芝酸、氨基酸、甾醇、生物鹼等多種有效成分。靈芝多醣中的β-葡聚醣，經多項研究證實，能刺激並活化人體免疫細胞，藉此強化人體免疫反應，並運用人體自身的免疫系統對抗疾病，還能降低膽固醇、調整血壓，增強人體心血管功能。靈芝獨有的活性成分- 靈芝酸A，可緩解過敏反應，提升血液內氧O2的利用率，改善肝臟功能；更有抑制癌細胞擴散、對抗腫瘤與抗發炎的特性。

靈芝的主要有效成分存於靈芝孢子，也就是靈芝的種子，其成熟時，靈芝菌蓋底部打開，孢子彈射出離開菌體本身。因此，一般市面常見的傘狀靈芝，其孢子已四散，存留於靈芝本身的孢子數量及有效成分相對有限。

太子牌北海道鹿角靈芝，採用北海道積雪時期的富含營養的原木栽培，期間緊密控管栽培環境的水、光照、溫度、溼度等，以達到最適合靈芝生長的環境條件，因此，靈芝孢子於培植過程中不會打開彈射，相反，其繼續在靈芝菌體生長而生成鹿角狀，故稱之為：鹿角靈芝。其有孢子與營養價值完整被保存，有效成份比其他品牌高十倍以上。太子牌鹿角靈芝，經消毒殺菌後，在嚴格衛生管理的潔淨室中進行培植，以達至純天然無汙染的水平。

近日透過綜藝節目《乘風破浪的姐姐》重新回歸大眾視線的松松姐姐陳松伶，原來也是太子牌北海道鹿角靈芝的忠實用家，松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，每天忙於拍攝及參加活動的她，自己和老公早上最重要的一個任務就是：吃一粒太子牌鹿角靈芝丸，增加抵抗力和抗氧化。

太子牌鹿角靈芝買120粒一盒送60粒一瓶活動，於各大藥店與參茸行均可購買，讀者如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com購買，免運費直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件或電話與美國太子行聯繫：[email protected]，(800)732-2328。

現買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完...
現買北海道鹿角靈芝雙瓶禮盒，即可獲贈價值$75鹿角靈芝60粒一瓶，數量有限，送完即止！松松在社交媒體貼文分享每天的保養秘方，就是和老公一起早晚吃一粒太子牌北海道鹿角靈芝丸。

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