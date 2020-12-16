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「中科靈芝」獲國際抗癌專利助治療防復發 美、中臨床有效

紐約訊
中科靈芝孢子油和愛特組方是獲得PCT发明專利的國際抗癌組方。
中科靈芝孢子油和愛特組方是獲得PCT发明專利的國際抗癌組方。

癌症的治療和康復是一個漫長的過程，在確保經歷艱難的癌症治療後，五年康復期是癌症治愈的醫學標準，患者在治療後五年期間癌細胞不復發轉移，才能被認定真正戰勝癌症。無論是在治療或是康復階段，患者都需要不斷增強體質來保持堅實的健康基礎，以對抗腫瘤和治療過程中的毒副作用，防止癌症復發。重症患者在選擇營養品上，必須在專業權威的指導下選擇高標準的專用營養品。

中科靈芝系列產品是首個在美國權威醫療中心進行臨床的專業補劑，現在已經正式給予癌症患者服用，作為癌症輔助治療和康復期間鞏固體質的專用營養品。「靈芝」是扶正固本、增強免疫的首選。經中外學者數年針對多種癌症研究證實，靈芝的三萜成分可有效輔助殺滅腫瘤細胞和抑制其生長，並增強患者體內NK細胞、胸腺細胞及巨噬細胞活性，提升免疫系統抗癌能力。

專業級的品質是中科靈芝系列產品具備抗腫瘤功效的重要保障。中科靈芝位於海拔1000米黃山上仿野生環境自然培植，再經13道水洗篩選，常溫恒溫純物理破壁，超臨界CO2科學萃取，確保每一粒膠囊都富含≥40%的靈芝三萜成分。中科在臨床試驗中发現，在肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者使用中科靈芝後，都可以有效促進患者快速康復，減少治療副作用，降低復發和轉移風險。癌症專用營養品也是源自醫學權威的認可與源自眾多患者的信賴。1990年至今，中科靈芝系列產品已經幫助全球逾300萬癌症用家重獲健康。中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤治療，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，並獲得香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

中科特邀專家——前紀念斯隆凱瑟琳腫瘤研究中心的潘博士解釋：「癌症康復期的關鍵在於兩個要素：一是提升免疫，消滅潛伏體內的微小癌竈，避免轉移；二是避免突變，減少患者體內基因再次癌變的可能性，降低復發風險。」五年生存率是衡量癌症治療是否成功的重要標誌。多數患者在採用了手術、放化療治療後，使原先已經遭受癌症折磨的病體再遭損傷。繼而患者在康復階段極為疲勞，免疫力不濟，難以康復。「即使在治療手段先進的美國，患者在治療後，體內仍會存在極為微小的癌細胞，約80%的復發和轉移會发生在癌症治療後的三年內，這段時間對患者至關重要。」

「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」獲國際PCT抗癌发明專利，是患者康復的強有力保障。「零」復發——臨床證實，「中科AT膠囊」可以為患者補充P53基因，抑制腫瘤細胞突變，從源頭消除癌症復發可能性。「零」轉移——對於潛在的微小癌竈，「中科靈芝孢子油」的靈芝三萜可以阻斷癌細胞的營養通路，促使癌細胞快速雕亡，避免癌細胞的增殖與轉移。在數萬例癌症患者的臨床使用中證實，臨床有效率高達92%。2012年中科靈芝孢子油和中科愛特膠囊抗癌組方榮獲國際專利。

權威醫學認可美國癌症中心臨床使用，輔助治療防復發和轉移的專用營養品，中科靈芝系列產品是您的最佳選擇。中科專注天然草本研究36載，為您帶來科學精粹的健康佳品。地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave. STE 2B, Flushing, NY 11354(緬街影像中心隔壁大廈)， 熱線1-(718)-886-8834(國/粵/英)。網站請訪問www.uszhongke.com。

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