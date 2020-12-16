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聯合健康保險向華埠弱勢家庭送愛心

紐約訊
華埠弱勢家庭正在領取聯合健康保險贈與的物品。
華埠弱勢家庭正在領取聯合健康保險贈與的物品。

轉眼間進入每年底普天同慶的節日月份，雖然今年大眾都忙於抗疫，但弱勢社群的需要也不容忽視。聯合健康保險於感恩節前夕分別聯同紐約華人策劃協會和紐約親子互助協會，在紐約華埠為弱勢社群愛心送暖。三天活動成功送出合共超過100隻火雞、150隻燒雞及100多分熱食予獨居長者及弱勢家庭，如多子女、單親、有特殊兒童或經濟困難的家庭。

此外，聯合健康保險於本月2日及3日在NY Common Pantry的贊助下，在布碌崙華人社區向長者派發240分重達12磅的食物包，等候領取食物的民眾戴著口罩在冷風中耐心地保持安全距離等候，秩序良好。多位耆老向聯合健康保險工作人員致謝，感恩聯合在疫情之下帶給他們溫暖。

聯合健康保險致力幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、雇主、及聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和醫療補助 (Medicaid，俗稱白卡) 受益人的全方位健康福利計畫，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6000家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美州擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group) (紐約證券交易所代碼：UNH) 旗下企業之一。

欲了解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站：www.uhcAsian.com 或在 WeChat上關注聯合健康保險。

聯合健康保險工作人員向華埠弱勢家庭贈送物品。
聯合健康保險工作人員向華埠弱勢家庭贈送物品。
聯合健康保險工作人員在華埠。
聯合健康保險工作人員在華埠。
華埠弱勢家庭在排隊領取聯合健康保險贈送的物品。
華埠弱勢家庭在排隊領取聯合健康保險贈送的物品。

聯邦醫療保險 紐約 社群

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