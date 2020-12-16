中美保險 汽車一年$450起

【紐約訊】信譽卓著的中美保險 公司，全方位一條龍保險服務社區，保險業務包括汽車 、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、公司成立解散、薪資、酒牌等保險業務應有盡有。該公司專精特廉保險，汽車一年$450起，康斗一年$90起，房屋一年$280起，樓宇倉庫$1000起。

在美國生活，汽車是不可或缺的交通工具，而保險對汽車和駕駛人具有許多不同的承保範圍，不當的投保可能導致賠償損失。汽車險大致包含財產險、醫療費用或個人傷害保護(PIP)、撞車險、人身傷害責任險等。換句話說，在購買汽車險時，無論是新車還是二手車，都應完整提供資料才能「降低保費 」，包括完備氣囊、防盜鎖和報警風險等等功能及安全駕駛記錄等。

而投保房屋險是保護您的個人物品和建築部分，以防常見的災難損害，如火災、閃電等。如果投保前能獲得更廣泛的保險須知，取得賠償限額等都是符合降低保費的最有效方法。另外，商業樓宇因租客眾多，相對存在事故風險也較大。中美代理多家保險公司，投保調度靈活，選擇較多，更可以為該顧客量身訂製全套大樓保險方案來降低保費。

中美保險公司成員在各領域擁有專業證照，透過客戶的需求提供最能節約的保費建議。目前小商家如雨後春筍地在華人社區崛起，對購買商業保險的需求增大，而其購買範圍通常含蓋財產險、責任險、工傷保險等。中美保險特別專精小商家行業的指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年，、車一年、樓宇倉庫等，特廉保險$500起。

專業人員會耐心地提供投保者各家公司能給予保險最大折扣，比如車子、房屋、壽險一起向同一家買也能享受折扣。另一種情況是風險低的房子保費也相對會低，或增加房子內安裝煙霧報器、防盜攝像頭、deadbolt門鎖等安全設施，也能獲一定房屋保險折扣，或家裡有自動噴淋和連接外界的自動報警系統，亦能獲得更高優惠。

中美保險亦提供人壽保險、公司健康保險及房屋貸款，以及提供為期三年有效的減點安全課享10%折扣。歡迎洽詢：718-321-8826。地址：39-15 Main St., #402 Flushing NY 11354(7號地鐵口AT&T樓上)。周一至周五，營業時間9am-5:30pm。